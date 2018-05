Tribunal Constitucional espanhol suspende lei catalã que autorizava Puigdemont a ser investido à distância

O Tribunal Constitucional (TC) espanhol suspendeu a lei aprovada pelo parlamento da Catalunha que permitia a investidura à distância de Carles Puigdemont como presidente do governo regional catalão. A decisão de tramitar o recurso apresentado pelo Governo espanhol contra essa norma foi aprovada por unanimidade pelos juízes do TC, o que implica a sua suspensão imediata, como medida cautelar. O presidente do parlamento catalão e restantes membros da mesa da instituição são advertidos de que devem acatar a resolução do TC para não se arriscarem a ser acusados de desobediência.

O Governo espanhol tinha avançado esta quarta-feira ao fim da manhã com um recurso no TC contra a lei regional aprovada pelo parlamento da Catalunha na passada sexta-feira com os votos dos partidos independentistas. A maioria independentista não levou em consideração o parecer dos serviços jurídicos da assembleia regional que desaconselharam a reforma da legislação que habilita a instituição a investir o presidente do executivo da Catalunha por videoconferência. Por seu lado, o primeiro-ministro, Mariano Rajoy, já tinha apelado esta manhã aos partidos independentistas catalães para fazerem um esforço para eleger um novo Governo regional em vez de estarem subordinados à vontade do ex-presidente regional Carles Puigdemont. "Espero que chegue o senso comum e a partir daí veremos entre todos se somos capazes de construir e terminamos com umas divisões que já se viu para o que servem: única e exclusivamente para dividir as pessoas", disse Rajoy aos jornalistas.

O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, fugiu à justiça espanhola e aguarda na Alemanha a sua extradição para Espanha, onde é acusado de delitos de rebelião e peculato na organização de um referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha em 01 de outubro de 2017.

Os partidos separatistas catalães voltaram a ganhar a maioria no parlamento regional em 21 de dezembro último, mas têm tido dificuldade em eleger o presidente da Generalitat.