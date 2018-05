Síria acusa Israel de ataque após anúncio de abandono dos EUA do acordo nuclear iraniano

A agência de notícias estatal da Síria acusou Israel de lançar mísseis contra um alvo perto de Damasco esta terça-feira, pouco depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado que os EUA iam abandonar o acordo nuclear iraniano.

Apesar de saudada por Israel, a decisão de Trump aumentou o receio de uma possível convulsão regional. O exército israelita disse que, ao identificar “atividades irregulares” por parte de forças iranianas na Síria, instruiu civis nos montes Golã a preparar abrigos antiaéreos e mobilizou novas defesas e algumas forças na reserva.

Duas horas após o anúncio da Casa Branca, a agência oficial síria relatou explosões em Kisweh, a sul da capital. Segundo a agência SANA, as defesas aéreas sírias dispararam contra dois mísseis israelitas, destruindo ambos. Em declarações à agência Reuters, um comandante da aliança regional que apoia o Presidente Bashar al-Assad confirmou que a Força Aérea israelita tinha atingido uma base do exército sem causar baixas.

No entanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, fala em nove vítimas mortais. O grupo, que acompanha a guerra através de uma rede de ativistas locais, não conseguiu esclarecer se os mortos seriam membros da Guarda Revolucionária ou elementos de uma milícia pró-iraniana.

O general israelita Gadi Eizenkott cancelou a presença numa conferência anual de segurança para se reunir com o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, e outros chefes da segurança nacional e discutir os mais recentes desenvolvimentos.

Num discurso televisivo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, congratulou-se com a decisão de Trump sobre o acordo iraniano, aludindo às tensões na Síria. “Há meses que o Irão está a transferir armas letais para as suas forças na Síria, com o objetivo de atacar Israel. Responderemos de forma vigorosa a qualquer ataque no nosso território”, disse.