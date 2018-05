Secretário de Estado dos EUA poderá regressar da Coreia do Norte com três americanos detidos

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, encontra-se na Coreia do Norte, de onde pode regressar acompanhado por três americanos detidos e com informações mais detalhadas sobre a cimeira futura entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente Donald Trump.

Segundo os meios de comunicação americanos, Pompeo chegou esta quarta-feira a Pyongyang, vindo do Japão, e ficou hospedado no Koryo Hotel, na capital norte-coreana. Trump já havia dado a notícia da segunda visita do secretário de Estado dos EUA à Coreia do Norte em menos de seis semanas, revelando que os dois países já acertaram a data e o local da cimeira, sem, no entanto, precisar quais seriam.

Relativamente ao regresso dos três detidos, Pompeo foi mais cauteloso do que Trump, que se apressou a dizer que seria uma “coisa ótima”. Na viagem até Pyongyang, o secretário de Estado informou os jornalistas que não tinha ainda recebido confirmação oficial, esperando, contudo, que a Coreia do Norte “faça a coisa certa”. “Falaremos sobre isso novamente no dia de hoje. Penso que seria um grande gesto se eles optassem por fazê-lo”, disse.

Esta quarta-feira é um dia de intensas atividades diplomáticas não apenas para os EUA e a Coreia do Norte, mas também para o Japão, a Coreia do Sul e a China, que protagonizam uma reunião de alto nível. De acordo com a agência oficial de notícias Xinhua, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, aconselhou as partes envolvidas a aproveitarem a oportunidade para promoverem a desnuclearização da península coreana.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que participa na reunião juntamente com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, afirmou que o seu país normalizaria as relações com a Coreia do Norte caso os dossiês relacionados com o nuclear e com o rapto de cidadãos japoneses fossem amplamente resolvidos. A Coreia do Norte já admitiu ter sequestrado 13 cidadãos japoneses para treinar espiões. Cinco deles regressaram entretanto ao Japão.