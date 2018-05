Novo surto de ébola na República Democrática do Congo mata 17 pessoas

Um novo surto de ébola foi declarado no noroeste da República Democrática do Congo. Segundo informações avançadas esta terça-feira pelo Ministério da Saúde do país, há 21 casos suspeitos de febre hemorrágica e 17 mortes relacionadas com o vírus.

Localizadas próximo da cidade de Bikoro, as novas ocorrências surgem mais de um ano depois de um surto no país que matou quatro pessoas. A declaração de surto foi feita depois de resultados laboratoriais confirmarem dois casos de ébola numa amostra de cinco pacientes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Em comunicado, Peter Salama, da OMS, disse que “a prioridade principal é chegar a Bikoro para trabalhar com o Governo”. “Trabalhar com parceiros e responder cedo e de forma coordenada será vital para conter esta doença mortal”, acrescentou.

A OMS adiantou que um fundo de emergência de um milhão de dólares (cerca de 800 mil euros) e mais de 50 especialistas foram disponibilizados para trabalhar com as autoridades do país. Esta é a nona vez que um surto de ébola é registado na República Democrática do Congo.

Pensa-se que o ébola se espalha por longas distâncias através de morcegos frutívoros, sendo frequentemente transmitido aos seres humanos através de carne de caça contaminada. Só em 2014, mais de onze mil pessoas morreram na Guiné-Conacri, Serra Leoa e Libéria por causa do vírus.