Mais de dois mil migrantes dormem em Paris em “condições sanitárias catastróficas”

Mais de dois mil imigrantes e refugiados dormem em Paris debaixo de pontes e em canais, em “condições sanitárias catastróficas”. O alerta é feito por agências humanitárias numa reportagem publicada esta quarta-feira no jornal inglês “The Guardian”. Vários problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias e de pele, são o resultado das condições em que essas pessoas pernoitam, no chão e debaixo de chuva, refere Louis Barda, coordenador na capital francesa do grupo de assistência médica Médicos do Mundo.

Segundo o responsável, o acampamento do Canal Saint-Denis tornou-se “um ponto de trânsito, onde algumas pessoas são despejadas pelos traficantes”. “Pessoas chegam com as suas malas e vêm perguntar-nos em que país se encontram”, acrescenta. Muitos destes migrantes fugiram da guerra e sofreram experiências de tortura e violação. Além da assistência básica imediata, necessitam de apoio psicológico mas também legal por causa da pressão sobre assuntos administrativos.

A reportagem descreve um acampamento com centenas de tendas espremidas debaixo de uma ponte viária, próximo de Porte de la Villette, onde cerca de 1600 pessoas dormem naquele que é um dos maiores campos improvisados de migrantes em França. Escaparam da violência e de regimes opressivos de países como o Sudão ou a Eritreia e estão agora amontoados num passeio sem saneamento adequado. Centenas começaram a juntar-se durante o tempo frio no início do ano, tendo a população do acampamento crescido nos meses recentes.

Citados pelo “Guardian”, vários responsáveis falaram sobre a situação dos imigrantes e refugiados em Paris. O provedor dos direitos dos cidadãos franceses, Jacques Toubon, denunciou as condições de vida nos acampamentos do norte da cidade como uma negação inaceitável de direitos fundamentais. O autarca socialista do 19.º distrito, François Dagnaud, alertou para o “desastre humanitário”, enquanto a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, exortou o Governo a disponibilizar abrigo e a acabar com uma situação que considera “desumana”.

De acordo com os grupos de assistência humanitária, os mais recentes acampamentos fazem parte de um ciclo vicioso na capital francesa durante os últimos três anos: campos de refugiados arrasados pela polícia antimotim para mais tarde voltarem a aparecer. Desde 2015, foram registadas mais de 30 “limpezas” policiais deste tipo.

A nova e controversa lei da imigração do Presidente Emmanuel Macron criminaliza o cruzamento ilegal de fronteiras e acelera a expulsão de migrantes que não podem pedir asilo. Os grupos humanitários argumentam que a legislação não define um sistema de longo prazo para o acolhimento de imigrantes e refugiados.