Eleições da Malásia: três mortes antes de estarem apurados os resultados

As eleições legislativas na Malásia decorrem esta quarta-feira com as sondagens a avançarem a vitória de Najib Razak como vencedor. Se tal acontecer, Razak dará início ao décimo ano de liderança do Governo. Há 60 anos que o partido Barisan Nasional está no poder, tendo até hoje vencido 14 eleições.

O ex-primeiro-ministro Mahathir bin Mohamad, agora com 92 anos, que exerceu funções entre 1981 e 2003, concorre com Najib alegando que é corrupto. A relação entre os dois contendores tinha sido boa anteriormente, mas numa entrevista recente ao diárioa britânico "The Guardian", Mohamad disse que Najib Razak “colocou a Malásia entre os dez países mais corruptos do mundo e temos provas para dar”. Provas também, alega Mohamad, de que “proibiu as pessoas de falar sobre isso” e de que “está a usar dinheiro para comprar pessoas”, acrescentou.

Ainda sem resultados finais apurados, os escrutínios foram contudo marcados pela morte de Lor Voon Chor, 78 anos, quando se encontrava na fila para votar, em Petaling Jaya. Um elemento das forças de segurança, Mohd Zani Che Din disse ao The Straits Times que a mulher e o filho de Chor, também presentes na ocasião, "contaram que o falecido sofria do coração e dos pulmões e padecia ainda de diabetes".

A segunda morte ocorreu em circunstâncias semelhantes., Rokiah Sulong, 54 anos, também faleceu enquanto esperava pela sua vez de votar, em Dungun. A sua filha mais velha, que se encontrava noutra assembleia de voto quando se deu o incidente, revelou que Rokiah sofria de hipertensão arterial.

O último caso foi a morte de Rozaliza Mohd Said, 49 anos, que trabalhava como assistente de voto, em Kampung Baru Sempalit. Rozaliza teve uma súbita dor de estômago e morreu. A filha, que a acompanhava, adiantou que a mãe não sofria de nenhuma doença, razão pela qual será sujeita a autópsia.