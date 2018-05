Ayatollah Khamenei diz que Trump mentiu: “O corpo deste homem vai transformar-se em cinzas e comida para vermes”

As águas continuam agitadas no Médio Oriente. Depois da resposta do Presidente do Irão à decisão de Trump de quebrar o acordo nuclear, agora é a vez do líder supremo daquele país se fazer ouvir. O Ayatollah Khamenei acusou o presidente norte-americano de mentir na sua declaração e deixou um aviso: “Senhor Trump, cometeu um erro”.

O tom, usado perante uma multidão em Teerão, foi duro. Ali Khamenei afirmou que Trump disse mais de “dez mentiras” no discurso de terça-feira, conta a Sky News. “Trump escreveu uma carta aos líderes dos países do Golfo Pérsico. Nesta missiva diz-lhes que devem estar unidos, que devem fazer isto porque gastou sete triliões de dólares [biliões de euros] com eles. Seu homem mesquinho, gastaste esse dinheiro para dominar Iraque e Síria, mas falhaste.”

E continua, mirando o líder norte-americano: “O corpo deste homem vai transformar-se em cinzas e comida para vermes e formigas enquanto a República Islâmica continua de pé”. Num comunicado prévio, publicado no seu site oficial, catalogou como “tontos e superficiais” os comentários de Trump. “Senhor Trump, digo-lhe em nome do povo iraniano, cometeu um erro. Não pode fazer nada.”

O Ayatollah Khamenei assegura que o Irão quer manter o acordo, embora desconfie de Reino Unido, França e Alemanha enquanto aliança. Para se manter no acordo, Ali Khamenei exige uma garantia aos três países europeus.

Pouco depois do anúncio de Donald Trump, na terça-feira ao final da tarde, o Presidente iraniano apelou à ação dos aliados europeus para o acordo “sobreviver”. Hassan Rouhani considera que os Estados Unidos “desprezam os compromissos internacionais” e vai mais longe: “Isto é uma guerra psicológica. Não vamos permitir que Trump vença. O único regime que Trump apoia é o sionista [em Israel], que matou os nossos cientistas nucleares”.