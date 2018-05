Autocarro explode em Roma. É o décimo este ano

Pela décima vez este ano um autocarro explodiu no centro histórico de Roma. De acordo com as autoridades italianas, não houve feridos.

Embora inicialmente alguns turistas tenham julgado ter-se tratado de um ataque terrorista, a hipótese foi desmentida pelas autoridades, que apuraram que na origem do incêndio terá estado um curto-circuito. Duas lojas próxima situadas naquela zona foram atingidas pela explosão.

É o décimo autocarro que explode na capital italiana este ano e a Atac, a empresa de transporte local, voltar a estar debaixo de fogo, depois de já ter sido acusada de má gestão (36% dos seus autocarros estão parados devido a avarias que ainda não foram resolvidas), falta de investimento e envolvimento em escândalos de corrupção. Foi já aberto um inquérito ao incidente.

Numa visita ao local, Virginia Raggi, presidente da Câmara de Roma (Movimento 5 Estrelas), admitiu que uma grande parte dos autocarros em circulação na capital italiana são “demasiado antigos” e que o autocarro que explodiu no centro histórico da cidade tinha já 15 anos.

No ano passado, 22 autocarros arderam em Roma e, em 2016, foram 14, não tendo sido registados feridos em nenhum dos casos.