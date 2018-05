Advogado pessoal de Trump recebeu meio milhão de empresa ligada a oligarca russo

O advogado pessoal do Presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu no ano passado meio milhão de dólares de uma empresa ligada a um oligarca russo. A informação foi divulgada esta terça-feira pelo jornal “The New York Times”, que cita registos financeiros.

Segundo o diário norte-americano, o pagamento de 500 mil dólares (cerca de 422 mil euros) foi feito à empresa de Michael Cohen, a Essential Consultants LLC, pela Columbus Nova, empresa de investimentos sediada em Nova Iorque e que tem laços financeiros com uma outra, controlada pelo oligarca Viktor Vekselberg. Um advogado da Columbus Nova disse que o pagamento era uma taxa de consultoria e nada tinha a ver com Vekselberg.

Os registos revelam ainda que a empresa do advogado de Trump também recebeu 200 mil dólares (169 mil euros) da AT&T, numa altura em que a companhia americana de telecomunicações procurava a aprovação da administração Trump para a aquisição da Time Warner. A AT&T confirmou à CNN ter existido um pagamento – sem, no entanto, revelar o montante – para receber informações sobre a nova administração.

Estes são apenas os dois mais recentes desenvolvimentos sobre a folha de pagamentos de Michael Cohen, que, por sua vez, pagou à atriz de filmes pornográficos que afirma ter tido um relacionamento extraconjugal com Trump em 2006. Uma década depois, durante a campanha presidencial de 2016, o advogado pessoal do então candidato, que nega as alegações de Stormy Daniels, pagou 130 mil dólares (110 mil euros) em troca da assinatura de um acordo de não divulgação.

No mês passado, o FBI confiscou documentos do escritório de Cohen depois de um pedido do conselheiro especial Robert Mueller, que está a investigar as suspeitas de interferências russas nas eleições em que Donald Trump foi eleito Presidente dos EUA.