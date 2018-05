Procurador-geral de Nova Iorque renuncia ao cargo após denúncias de abusos a mulheres

O procurador-geral do estado de Nova Iorque, Eric Schneiderman, renunciou ao cargo esta segunda-feira na sequência de denúncias de abuso físico de quatro mulheres publicadas na revista “New Yorker”. “Nas últimas horas, alegações sérias, que eu contesto veementemente, foram feitas contra mim”, disse Schneiderman em comunicado. “Embora essas alegações não estejam relacionadas com a minha conduta profissional, elas efetivamente impedir-me-ão de liderar o trabalho neste momento crítico. Por isso, renuncio ao meu cargo”.

A revista norte-americana relata os casos de quatro mulheres que alegam ter tido relacionamentos românticos ou encontros com o procurador-geral demissionário, tendo sido submetidas a violência física não consensual. Duas das mulheres revelam no artigo da revista que Schneiderman “lhes batia repetidamente, muitas vezes depois de beber, frequentemente na cama e nunca com o seu consentimento”.

Poucas horas após a publicação do artigo, o governador Andrew Cuomo pediu a renúncia de Schneiderman. O democrata que concorria à reeleição anunciou, pouco mais de uma hora depois, que deixava o cargo. Na declaração em que pedia a renúncia, Cuomo apontou o “padrão de factos condenatórios e de corroboração exibidos no artigo”, dizendo não acreditar que fosse possível que Schneiderman continuasse como procurador-geral.

“Na privacidade de relacionamentos íntimos, envolvi-me em role-playing e outras atividades sexuais consensuais”, afirmou Schneiderman num comunicado divulgado antes de anunciar a renúncia. “Nunca agredi ninguém. Nunca me envolvi em sexo não consensual, é uma linha que eu não passaria”. A abertura de uma investigação já foi, entretanto, anunciada pelo porta-voz do promotor distrital de Manhattan.

Eric Schneiderman era procurador-geral do estado de Nova Iorque desde 2010, tendo sido um destacado defensor do #MeToo, o movimento que acusou de má conduta sexual homens proeminentes da política, media, entretenimento e negócios, incluindo Harvey Weinstein. Em fevereiro, Schneiderman instaurou uma ação legal contra o produtor de cinema, alegando que Weinstein abusou de funcionárias e ameaçou matá-las. Depois de anunciar o processo, escreveu no Twitter:

“Todo o nova-iorquino tem direito a um local de trabalho livre de assédio sexual, intimidação e medo. Se foi vítima de má conduta ou testemunha dela, entre em contacto com o meu escritório”.