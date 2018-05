“New York Times” diz que Trump confirmou a Macron que vai sair do acordo com o Irão

Não deverá ser preciso esperar pelas 14h de Washington (19h em Lisboa) para conhecer o futuro do acordo nuclear que tem impedido, até agora, que o Irão desenvolva um arsenal nuclear. Segundo o jornal norte-americano "The New York Times", Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, terá dito a Emmanuel Macron, Presidente de França, que a sua intenção é anunciar esta terça-feira que os Estados Unidos se retiram do chamado “Plano Conjunto de Ação”, um acordo assinado ainda durante a administração Obama entre Estados Unidos, Alemanha, China, Reino Unido, Rússia e França e o Irão.

O mesmo diário escreve ainda que Trump deverá restituir as sanções económicas ao Irão, que tinham sido aliviadas depois de o país ter aceitado abandonar o enriquecimento de urânio.

Vários países europeus já disseram estar preparados para continuarem a apoiar o acordo mesmo sem o apoio dos Estados Unidos, mas não é certo que o próprio Irão esteja igualmente disposto a este "novo modelo".

O acordo entre Teerão e a comunidade internacional para o fim do programa nuclear de um dos mais influentes países do Médio Oriente demorou mais de dez anos a concretizar-se. E agora pode estar a horas de colapsar.

Em 2015, quando Barack Obama era Presidente dos Estados Unidos, um dos países que mais se bateu pelo fim do enriquecimento de urânio por parte do Irão, foi assinado o chamado “Plano de Conjunto de Ação” (ou Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA -, em inglês) que limitava o enriquecimento de urânio por parte do Irão a 3,67%, o suficiente para gerar energia mas não para o desenvolvimento de uma bomba nuclear.

Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha chegaram a um acordo com regime iraniano a 14 de Julho de 2015 e menos de dois anos depois o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está decidido a revê-lo por achar que o acordo não vai tão longe quanto devia. No seu entender estabelece proibições como o fim do programa de desenvolvimento de mísseis balísticos e a garantia do fim de apoio a grupos classificados como terroristas pelos Estados Unidos, como é o caso dos libaneses do Hezbollah, a quem o Irão fornece armas com regularidade.

À excepção de Israel e da Arábia Saudita, que estão ao lado de Trump, quando o assunto é encurtar ao máximo a influência do regime xiita no Médio Oriente, a maioria da comunidade internacional considera que rasgar o acordo fará “mais mal que bem”. Isto porque o Irão, como retaliação, pode voltar a tentar construir uma bomba nuclear e aumentar o seu apoio a grupos que neste momento estão envolvidos em conflitos, como no Iémen ou na Síria, em lados opostos àqueles defendidos pelos Estados Unidos e respetivos aliados.