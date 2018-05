Ministro das Finanças da Sérvia demite-se depois de iniciadas negociações com o FMI

O ministro das Finanças da Sérvia, Dusan Vujovic, renunciou ao cargo por “razões de natureza pessoal”. O anúncio foi feito pelo Governo esta terça-feira, um dia depois de o país ter iniciado negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um novo programa de financiamento.

Vujovic é um antigo economista do Banco Mundial, esteve em dois Governos desde 2014 e negociou com o FMI um acordo de empréstimo a três anos, que a Sérvia completou com sucesso em fevereiro. As conversações para um novo acordo, em troca de reformas para impulsionar o crescimento económico, começaram na segunda-feira.

Na carta de demissão, cujos excertos foram publicados no diário "Blic", Vujovic escreve que se demite por “razões familiares, profissionais e pessoais”. “Durante o meu mandato, foram alcançados resultados mensuráveis, incluindo a estabilização macroeconómica e a definição das reformas estruturais necessárias para tornar esses resultados sustentáveis”, acrescenta.

Citado pela agência de notícias Reuters, Milos Damjanovic, analista da BIRN Consultancy – empresa de consultoria com um foco regional nos Balcãs –, disse que “a escolha do sucessor [de Vujovic] determinará se o país seguirá para o populismo económico ou para a continuação das reformas”.