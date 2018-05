Macron, May e Merkel reagem a Trump em conjunto: pedem responsabilidade ao mundo e contenção ao Irão

Donald Trump está fora, mas Angela Merkel, Theresa May e Emmanuel Macron querem manter o acordo e pedem aos restantes países para também o fazerem e fazerem-no com “responsabilidade”.

Em comunicado conjunto divulgado minutos depois de Donald Trump ter anunciado que ia abandonar o acordo, os três líderes dizem-se “preocupados” com a decisão e invocam razões de segurança para justificar a necessidade de manter o compromisso. Também pedem aos EUA para manter a estrutura do acordo “intacta” e evitar “ações que possam constituir um obstáculo à sua implementação pelas restantes partes”.

Merkel, May e Macron lembram que o acordo foi aprovado por unanimidade no Conselho de Segurança das Nações e sublinham que o Irão continua a respeitar as restrições que lhe foram impostas, conforme tem verificado a Agência Internacional de Energia Atómica, que faz visitas regulares ao país.

Garantindo que o “povo iraniano manterá os benefícios económicos resultantes do acordo”, os três líderes pedem ao Irão para responder ao anúncio de forma “contida” e para “manter as suas obrigações”, nomeadamente no que diz respeito à “total cooperação” com a agência de energia atómica.