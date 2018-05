Irão diz que vai enfrentar problemas se EUA abandonarem acordo nuclear

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, diz ter consciência de que o país pode vir a enfrentar "alguns problemas" durante alguns meses caso os Estados Unidos abandonem o acordo sobre energia nuclear.

"É possível que venhamos a enfrentar alguns problemas durante dois ou três meses, mas nós vamos ultrapassar tudo isto", disse Rouhani durante uma visita a uma exposição sobre o sector petrolífero em Teerão.

Devido à diferença horária os jornais iranianos não publicaram as últimas notícias com base nas declarações do Presidente norte- americano, Donald Trump, que anunciou, mais uma vez através da rede social Twitter, que vai decidir esta terça-feira se os Estados Unidos se retiram ou não do acordo firmado com o Irão em 2015.

"Vou anunciar a minha decisão sobre o Acordo Nuclear com o Irão amanhã [terça-feira] às 14 horas (18h em Lisboa)", afirmou Trump na mensagem divulgada através do Twitter.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel e o ministro dos Negócios Estrangeiros britânicos, Boris Johnson, deslocaram-se a Washington nos últimos dias na tentativa de pressionar o chefe de Estado norte-americano a não quebrar o acordo com o Irão.

A notícia sobre o anúncio de Trump foi difundida esta manhã no Irão através da televisão oficial e pela agência IRNA.