Ex-dirigente do Partido Comunista chinês condenado a prisão perpétua por suborno

Um ex-dirigente do Partido Comunista chinês, bem posicionado para ocupar cargos de liderança, foi esta terça-feira condenado a prisão perpétua por suborno. Sun Zhengcai, antigo membro do comité central do partido, foi considerado culpado por aceitar subornos na ordem dos 26,7 milhões de dólares (22,4 milhões de euros).

Com 54 anos, Zhengcai declarou-se culpado das acusações em abril e, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua, os “ganhos ilegais” do antigo dirigente serão confiscados.

O Presidente Xi Jinping assumiu a missão pessoal de combater a corrupção generalizada na China. Desde que tomou posse, mais de um milhão de funcionários foram já punidos.

No entanto, os críticos acusam-no de usar a campanha anticorrupção para silenciar os seus opositores políticos e controlar as autoridades que desafiam as suas posições.