Argentina volta a chamar o FMI e pede uma “linha de apoio financeiro”

O presidente da Argentina informou esta terça-feira que o país está em negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para ultrapassar as turbulências económicas, conta o jornal argentino "La Nación".

"Iniciámos conversações com o FMI para nos conceder uma linha de apoio financeiro", anunciou Mauricio Macri numa mensagem gravada. "Tomei esta decisão a pensar no melhor interesse de todos os argentinos. Sem mentir-lhes como tantas vezes fizeram." Esta decisão acontece na sequência de nova desvalorização do peso face ao dólar.

De acordo com o jornal "Clarin", a ajuda financeira andaria entre os 17 e 25 mil milhões de euros. No domingo uma reportagem do "El País" dava conta do desanimo dos argentinos, com o "fantasma da crise" a voltar a pairar naquele país. Na semana passada, diz o mesmo texto, o peso argentino desvalorizou 12%. Após a comunicação de Macri, o dólar registou uma queda forte.

Em 2001 a Argentina viveu a sua crise mais grave, que varreu 10% do PIB e que deixou a sociedade argentina em cacos. Viveu-se então a época do corralito, imposta pelo presidente Fernando de la Rúa, que restringia o movimento de dinheiro e depósitos.

