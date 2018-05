Venda de diário no Cambodja aumenta receios de ameaça à liberdade de expressão no país

Considerado o último jornal independente de expressão inglesa no Cambodja, o “Phnom Penh Post” mudou de dono. Foi vendido a um empresário malaio - diretor de uma empresa de relações públicas que já trabalhou para o Governo cambojano - o que está a levantar sérias preocupações sobre a liberdade de imprensa no país.

Para as serenar, Sivakumar Ganapthy afirmou que vai defender o legado do jornal e a independência editorial do diário. Mas o ‘timing’ do negócio não ajuda, já que este acontece numa altura em que a repressão aos meios de comunicação independentes tem subido de tom, avizinhando-se a realização de eleições, em julho.

O “Cambodia Daily”, outro jornal independente, foi obrigado a fechar no ano passado, depois de receber uma conta de 6,3 milhões de dólares (mais de 5,3 milhões de euros), verba que não conseguiu pagar. O incumprimento das obrigações fiscais, aliás, tem sido uma acusação recorrente, dirigida a outros títulos. Também o “Phnom Penh Post” estava a ser pressionado para liquidar uma taxa no valor de 3,9 milhões de dólares (cerca de 3,2 milhões de euros), dívida que o anterior proprietário do jornal, Bill Cloughmas, diz ter sido ultrapassada mediante a celebração de um acordo.

Um antigo editor deste diário sublinhou, entretanto, à Reuters que o governo do Cambodja aprovou a venda, lembrando que a preocupação com a liberdade de imprensa se justifica tendo em conta que as empresas de media que têm enfrentado problemas são as mesmas que têm denunciado a corrupção e os abusos dos direitos humanos que embaraçaram Hun Sen, primeiro-ministro há 33 anos.