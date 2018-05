Líbano. Hariri concede perda de 1/3 dos deputados e Hezbollah cimenta posição

A sombra do Irão adensa-se sobre o Líbano. O Hezbollah e os seus aliados políticos, por sua vez aliados do Irão, terão conseguido conquistar 42 assentos dos 128 disponíveis no parlamento do Líbano, que foi a eleições no passado domingo pela primeira-vez em nove anos. Os resultados ainda não são oficiais mas foi o próprio primeiro-ministro, Saad Hariri, líder do Movimento Futuro (apoiado pelos sunitas), a conceder uma perda de 1/3 dos seus deputados - de 33 na anterior legislatura passaram agora para 22. A partir da sua residência oficial em Beirute, Hariri disse aos jornalistas que o partido "estava à espera de melhores resultados". O seu partido continua, ainda assim, aquele que conta com maior representação no bífido parlamento libanês em que metade dos deputados têm de ser obrigatoriamente muçulmanos e a outra metade cristãos, ainda que dentro desses grupos existam depois outras ramificações religiosas.

Como o primeiro-ministro tem de ser sunita, assim dita a Constituição de um país que passou 15 anos envolvido numa guerra civil entre cristãos e muçulmanos, Hariri deverá continuar a liderar os destinos do país mas o resultado do Hezbollah pode modificar as alianças e aumentar a pressão para compromissos e cedências por parte de Hariri. Isso mesmo escrevia o diário “Al-Akhbar”, próximo do Hezbollah, na segunda-feira: "As perdas sofridas por Hariri são a marca de água destas eleições, que terão consequências na batalha para a formação de um novo governo". Também a agência de notícias iraniana Tasnim pareceu celebrar o declínio do movimento de Hariri: "Eleições no Líbano põem um ponto final no monopólio de Hariri entre os sunitas", era o título desta segunda-feira de manhã. O próprio Hariri optou, porém, por palavras reconciliadoras: “A minha mão estende-se a todos os libaneses que participaram nestas eleições para preservar a estabilidade e os seus empregos”, disse o primeiro-ministro, que afirmou ainda esperar poder continuar a dialogar e a trabalhar em conjunto com o presidente Michel Aoun, que é apoiado pelo bloco político liderado pelo Hezbollah.

Já Israel reagiu de forma oposta. Um ministro israelita citado pela agência de notícias Reuters disse que "o Estado do Líbano está a tornar-se indistinguível do Hezbollah", o que levanta dúvidas sobre se Israel poderá estar a considerar uma abordagem mais feroz ao domínio desta milícia tão perto das suas fronteiras. Os aliados do Hezbollah incluem o Movimento xiita Amal e o Movimento Cristão Livre e Patriótico do presidente Aoun.

Este resultado pode assustar o Ocidente, mas sobretudo Israel, cuja destruição é um dos pressupostos do braço armado do Hezbollah. Os Estados Unidos e vários países europeus enviam com frequência ajuda monetária e humanitária para o Líbano, também por causa dos mais de um milhão de refugiados sírios que o país recebeu - postura que poderá ser criticada internamente em cada um desses países devido ao medo de que essa ajuda esteja a fortalecer um partido que também é uma associação terrorista aos olhos dos Estados Unidos e de alguns países europeus. A economia do Líbano está soterrada numa das maiores dívidas do mundo (150% do PIB) e espera-se que o país seja capaz de aprovar algumas mudanças antes de serem libertados os 11 mil milhões de dólares de ajuda que a comunidade internacional prometeu em abril.

Estas eleições foram também marcadas pela inauguração de um novo sistema eleitoral, na qual cada cidadão vota numa lista de candidatos e depois no seu "preferido" dentro dessa lista, alargando ao pouco o espectro de opções dentro de um sistema que até agora era profundamente sectário. Hariri e outros políticos disseram que a fraca participação (49%) se deveu às complicações de um novo sistema que as pessoas ainda não entenderam. Os movimentos independentes que nasceram na sociedade civil e não dentro de uma religião específica - uma estreia na política do Líbano - também marcaram a narrativa destas eleições e, segundo contas feitas pela Reuters, podem conseguir eleger dois deputados por Beirute. Seguem-se negociações, que se esperam longas, pela atribuição de pastas ministeriais.