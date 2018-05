Governar à direita para tornar França grande outra vez? Um ano de Macron

“Nem à esquerda, nem à direita”. Era este o slogan da campanha de Emmanuel Macron e foi com este slogan que o antigo banqueiro de investimento conquistou o Palácio do Eliseu há um ano. No entanto, os balanços feitos pela imprensa e pelos comentadores internacionais são praticamente unânimes em considerar que Macron tem governado à direita, mesmo que o próprio garanta que só está a fazer o que prometeu.

O jornal francês “Le Monde” fala num “ano de presidência de imperador”, escrevendo que “o Presidente instalou uma prática vertical de poder que muitas vezes bebe do simbolismo monárquico”. Já o diário “Le Figaro” emprega um neologismo para titular “Le macronisme à l’épreuve du pouvoir” (“O macronismo no teste do poder”). Na análise feita pela cadeia de televisão France 24, o autoproclamado Presidente “Júpiter” tem posto em marcha um vertiginoso conjunto de reformas: a lei da “moralização” anticorrupção, a reforma da lei do trabalho por decretos presidenciais, a reforma das admissões nas universidades, a reforma dos caminhos de ferro, a nova lei de segurança interna, a nova legislação de imigração e asilo, entre outras.

A política económica de Macron é um exemplo dessa governação à direita. Ao nomear apenas membros dos Republicanos, partido de direita, para os cargos de primeiro-ministro, ministro da Economia e ministro das Finanças, o Presidente orientou as suas reformas económicas numa direção amplamente neoliberal, refere a France 24. Criticado pelos adversários da esquerda, que o apelidam de “Presidente dos ricos”, Macron defende-se, lembrando a duplicação de fundos para as escolas públicas em zonas urbanas carenciadas.

Mas a balança parece efetivamente pender mais para a proteção dos mais ricos. A primeira medida financeira que introduziu foi o fim do imposto sobre a riqueza, substituindo-o por um imposto fixo de 30% sobre a receita. Resultado: a carga tributária sobre os mais ricos caiu consideravelmente. Enquanto isso – prossegue a análise da cadeia de televisão francesa –, as reformas tributárias que ajudam a classe média são escalonadas ao longo de vários meses ou de vários anos no caso das contribuições para o seguro nacional dos funcionários e no caso do imposto sobre a habitação, respetivamente.

O recente projeto de lei sobre asilo e imigração também abre um fosso entre Macron candidato e Macron Presidente. Se em 2017 saudava a chanceler alemã Angela Merkel por “salvar a honra” da Europa no acolhimento de refugiados, Macron é agora criticado por dificultar a obtenção de asilo em França e por ter como objetivo a expulsão de pessoas sem autorização de residência. Os outrora apoiantes da esquerda do agora Presidente acusam-no de ter traído a sua promessa de encontrar um equilíbrio entre humanidade e firmeza.

O conciliador com água no bico

“Em contraste com o seu antecessor, François Hollande, que tentou ser visto em pé de igualdade com Merkel, Macron reequilibrou a parceria franco-alemã”, defende Emily Mansfield, analista da Economist Intelligence Unit, citada pela CNBC. “Hospedou Vladimir Putin em Versalhes, adotando uma linha assertiva que foi bem acolhida pelo público e construiu uma relação com Donald Trump que fez dele o porta-voz da Europa nos EUA”, acrescentou. Ao ponto de o Presidente norte-americano comentar “gosto muito dele” durante a visita de Estado de Macron à Casa Branca.

Contestado internamente, como no caso das greves desencadeadas pelas reformas nos caminhos de ferro franceses, Macron joga duro no tabuleiro internacional. Numa entrevista televisiva em abril, o Presidente francês afirmou que convenceu Donald Trump a manter as tropas na Síria a longo prazo e a limitar os ataques de retaliação contra o Governo de Damasco às instalações de armas químicas. E enquanto o Presidente do Irão deixa ameaças quase diárias sobre as consequências de um possível abandono dos EUA – ainda em cima da mesa – do acordo nuclear de 2015, Macron põe água na fervura e convida Hassan Rouhani a participar nas conversações. Ao alemão “Der Spiegel” disse, na semana passada, que abandonar o acordo “poderia significar guerra”, acrescentando: “não acredito que Donald Trump queira guerra”.

Apresentado há um ano como uma espécie de Messias e, para muitos eleitores franceses, o único capaz de salvar o país de uma deriva populista da extrema-direita, Emmanuel Macron pode ter deixado cair o slogan da campanha mas parece apostado em seguir um outro: tornar a França grande outra vez. Como gosta dele, é provável que Trump não lhe exija o pagamento de direitos de autor.