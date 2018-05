Giuliani diz que Trump não tem de responder a intimação no caso da Rússia

O advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, afirmou este domingo que o Presidente dos EUA não está obrigado a responder a uma intimação no âmbito da investigação às alegadas interferências russas nas eleições de 2016. Em entrevista ao programa “This Week” do canal de televisão ABC, Giuliani, que se juntou à equipa jurídica de Trump há pouco mais de duas semanas, disse ainda que o Presidente pode sempre invocar a Quinta Emenda. Na prática, isso significa que se Trump concordar em ser questionado, pode recusar responder a algumas perguntas.

“Ele é o Presidente dos Estados Unidos. Podemos invocar o mesmo privilégio de outros Presidentes”, lembrou o ex-presidente da Câmara de Nova Iorque. Giuliani referia-se à escolha de Bill Clinton de resistir a uma intimação no caso Monica Lewinsky, ainda que o antigo Presidente tivesse acabado por concordar em submeter-se voluntariamente a um interrogatório.

Na semana passada, o jornal “The Washington Post” revelava que Trump poderia receber uma intimação do conselheiro especial Robert Mueller para comparecer perante um grande júri. A possibilidade terá sido abordada durante conversas com os advogados do Presidente em março. Apesar de repetir insistentemente que a investigação é uma “caça às bruxas”, Trump garantiu que “adoraria falar” com Mueller: “Não há nada que eu mais queira, mas preciso de saber se vamos ser tratados de forma justa”.

No entanto, Giuliani fez saber que desaconselharia veementemente tal encontro pessoal por não querer levar o Presidente a “uma acusação por perjúrio como Martha Stewart”. A alusão à apresentadora de televisão e empresária norte-americana diz respeito à acusação, em 2004, de obstrução e mentira aos investigadores num caso de negociação na posse de informações privilegiadas.