Funcionários do museu de Auschwitz queixam-se de “onda de ódio e falsas notícias”

Funcionários e responsáveis do museu e memorial de Auschwitz-Birkenau vieram a público denunciar a onda de “ódio, notícias falsas e manipulações” que têm sofrido desde que foi aprovada na Polónia a polémica lei do Holocausto. O diploma, em vigor desde o início do ano, prevê pena de prisão para quem acusar o Estado polaco de cumplicidade com os crimes nazis e foi muito criticada, nomeadamente por poder condicionar a livre discussão sobre o papel do país durante a Segunda Guerra.

Entre os grupos nacionalistas polacos e os media pró-governo foi também violenta a reação, com o museu a ser escolhido como alvo e a ficar debaixo de fogo, acusado de deliberadamente minimizar o destino de aproximadamente 74.000 prisioneiros polacos não judeus, ao focar-se em exclusivo nas vítimas judias do campo de concentração.

Em abril, conta o “The Guardian”, o irmão do diretor do museu de Auschwitz-Birkenau partilhou um emotivo texto no Facebook, lamentando os “50 dias de ódio incessante” dirigido ao seu irmão, Piotr Cywiński.

“Ao longo de 12 anos, ele trabalhou num dos lugares mais terríveis do mundo, num escritório com vista para forcas e um crematório”, escreveu. Aguentar “dezenas de artigos de sites de gosto duvidoso, centenas de tweets ofensivos, memes, obscenidades, ameaças e denúncias” é “mais que suficiente para alguém ficar doente”, acrescentou.

Num episódio recente, a casa de um guia italiano, trabalhador do museu, foi vandalizada por apoiantes da extrema direita enquanto no YouTube surgiu um vídeo mostrando a visita a Auschwitz de Piotr Rybak - um político nacionalista condenado por queimar uma efígie de um judeu ortodoxo. As imagens mostram-no, a ele e ao grupo que o acompanhava, envolto em bandeiras da Polónia enquanto cercam o guia da visita, acusando-o de mentir sobre o destino dos polacos não judeus que morreram no campo de concentração.

O museu tem-se esforçado por combater as várias acusações de que é alvo, muitas vezes recorrendo ao Twitter para as desmentir. E ainda que um porta-voz tenha dito que a visita de Rybak foi um incidente isolado, há funcionários com versões contrárias, manifestando o receio de que os responsáveis pelo museu estejam a minimizar os acontecimentos recentes, por medo de gerar mais controvérsia política.

“Estão com muito medo do Governo e os guias, por sua vez, temem perder os empregos por falarem sobre o que tem vindo a acontecer aqui”, disse um dos trabalhadores ao “The Guardian”, pedindo o anonimato.

Em fevereiro foi publicada num site de notícias uma carta aberta ao ministro da cultura da Polónia. O autor alegava que a polícia teve de ser chamada depois de ele desafiar um guia que se recusara a reconhecer que qualquer dos guardas da SS Auschwitz era alemão. Uma investigação interna concluiu que o relato descrito era pura invenção.