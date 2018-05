Filipinas e EUA iniciam os maiores exercícios militares conjuntos desde a eleição de Duterte

As Filipinas e os Estados Unidos iniciam esta segunda-feira os maiores exercícios militares desde 2016, quando o Presidente Rodrigo Duterte assumiu o poder, e prometeu diminuir a presença militar dos norte-americanos no país. Os exercícios "Balikatan" começaram no principal campo militar em Manila e nele participam 8.000 militares dos dois países, juntamente com pequenos contingentes do Japão e Austrália e incluem simulações de combate em cenários urbanos, de modo a treinar forças especiais no combate a terroristas, à semelhança do conflito com forças extremistas na cidade de Marawi, no ano passado.

O conflito em Marawi, em que morreram mais de 1.100 pessoas, revelou-se inicialmente complicado devido à dificuldade dos militares filipinos e forças aliadas em agir num contexto de guerra urbana. Segundo o embaixador norte-americano, Sung Kim, as simulações "irão continuar a reforçar o profundo e contínuo compromisso" entre os dois países "para uma região segura e pacífica". Os exercícios têm lugar depois da subida ao poder de Rodrigo Duterte em 2016 e das suas promessas em diminuir a presença de tropas norte-americanas envolvidas em treinos contra terrorismo, bem como ameaças em terminar os exercícios anuais com forças americanas, ao mesmo tempo que não escondia a intenção de reforçar os laços com a China e a Rússia. Duterte, crítico das políticas de seguranças dos EUA, já tomou medidas para reacender ligações com a China, fragilizadas durante o governo do seu predecessor devido a conflitos territoriais no mar da China meridional. De acordo com oficiais filipinos, os exercícios "Balikatan" são direcionados à ameaça do terrorismo urbano, desastres naturais e outras crises provocadas por ação humana.