Empresários russos dizem que sanções internacionais estão a impulsionar o desenvolvimento económico da país

A Rússia está empenhada no desenvolvimento económico das mais de 90 regiões do país e as sanções internacionais estão a impulsionar esse progresso, referiram esta segunda-feira à agência Lusa responsáveis empresariais que participam num congresso internacional no Estoril.

"As sanções internacionais do ocidente estão a ajudar muito a Rússia porque alteraram a situação. Ajudam-nos a aumentar os nossos próprios negócios e iniciativas. Comprámos diversa tecnologia e neste momento estamos a produzi-la na Rússia", disse Dmitri Gromov, presidente da RTS Telecom Russia, uma empresa de telecomunicações e que esta tarde participou no painel "As Aspirações da Rússia", no âmbito do Horasis Global Meeting que decorre sábado e até terça-feira no Centro de Congressos do Estoril.

"O Presidente não mudou, as ambições vão permanecer as mesmas. Fornecer petróleo, gás, e manter-se o país como uma das nações líderes do mundo. A Rússia vai crescer economicamente, pouco a pouco, e em todos os sentidos", acrescentou o empresário, e quando dados recentes indicam que a Rússia foi o principal abastecedor de petróleo de Portugal em 2017, com as importações de crude deste país a representar 22% do total. O desenvolvimento económico da Rússia tornou-se quase numa obsessão para a atual liderança do Kremlin, num período de regresso das tensões internacionais, de um novo e aparente "isolamento" do país euro-asiático face ao ocidente, e numa busca de novos parceiros a sul, e a leste. Neste aspeto, a "mudança de mentalidades" é um dos aspetos detetado por Evgeniya Shamis, que moderou o debate onde participaram representantes de empresas russas estatais e privadas, e investigadores.

Numa referência às "aspirações da Rússia", assentes no desenvolvimento económico global do vasto país, a fundadora e dirigente da ONG Sherpa S Pro Russia, uma empresa de consultadoria, pesquisa e desenvolvimento, atenta às perspetivas de desenvolvimento económico e social em diversas áreas, sublinha a necessidade de "desenvolvimento interno" e perceber "o que podemos fazer" num "grande território" com vastos recursos. "Agora as pessoas estão a entender que é mais uma questão de aprender, um pensamento diferente para resultados diferentes. Aprender a ter uma atitude mais equilibrada em relação a nós próprios", assinala Evgeniya Shamis.

A investigadora, com formação em psicolinguística, conselheira do governador da região de Samara, deteta a "autocrítica" como uma das especificidades da mentalidade na Rússia, com efeitos negativos. Mas garante que se tem deparado com "muito desenvolvimento" em regiões tão distantes como o Tartaristão, Moscovo, Sibéria ou Urais. "O problema é que quando a informação é canalizada para os 'media', para iniciativas sociais, concentramo-nos em criticar", sublinha nas declarações à Lusa.

"Quando digo que necessitamos de comunicar de uma forma mais equilibrada, significa que devemos criticar o que é necessário melhorar, mas ao mesmo tempo é importante destacar aquilo que já alcançámos". O surgimento "de pequenos e médios negócios", de projetos, em geral vindos da iniciativa privada, são entendidos como uma motivação e o caminho para uma "atitude mais positiva", como refere. "Mas também implica um esforço a nível internacional. Não estamos a fornecer esta informação além-fronteiras, e quando as pessoas leem sobre a situação económica na Rússia, não parece muito positivo. Aqui, e de novo, temos de aprender e informar sobre as indústrias, os resultados, o que foi alcançado", frisa a responsável da Sherpa S Pro Russia. "As grandes transformações" nas empresas russas, e não apenas nas de grande dimensão, a "mudança de mentalidade", as perspetivas de internacionalização, e a crescente afirmação dos investimentos privados foram aspetos ressalvados no debate, numa sala com pouca assistência. "Um outro desafio consiste em unir as comunidades profissionais. Muitas estão numa nova situação de autoidentificação e perspetivas de desenvolvimento", denota Evgeniya Shamis. "As comunidades profissionais sabem quem é um bom profissional ou não, e julgo que isso é também hoje uma tarefa e uma aspiração para a Rússia".

A crise demográfica no país mais vasto do mundo foi outro aspeto assinalado no debate, um fenómeno atribuído ao fim da União Soviética em 1991 e à crise económica que assolou a Rússia durante toda essa década. "Agora, estamos a assistir a um novo aumento populacional, há mais crianças no ensino básico, mas vai ser necessário algum tempo para recuperar. Assim como a esperança de vida, que também está a aumentar. (...) E nesta perspetiva estamos a reconstruir o sistema nacional de saúde", vinca a investigadora. Outra "frente de combate", assegura ainda, é o combate à corrupção, "um problema em todos os países onde existe". Uma das receitas, sugere, consiste na qualidade que deve ser imposta ao universo empresarial.

"Temos de saber lidar com os projetos governamentais e ainda com o sistema de escolha dos parceiros para garantir as exigências do governo", frisa, numa referência ao sistema criado na Rússia e com tendência a privilegiar nos concursos públicos as empresas com mais argumentos financeiros e maior capacidade para influenciar a escolha final. "Mas mais dinheiro nem sempre significa melhor qualidade, e agora esta armadilha foi entendida no país, são temas que começaram a ser debatidos. E penso que será uma forma de reduzir substancialmente a corrupção", vaticinou.