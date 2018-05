Cinco voluntários que salvavam migrantes no mar absolvidos do crime de tráfico humano

Cinco colaboradores de organizações humanitárias, três espanhois e dois dinamarqueses, foram esta segunda-feira absolvidos do crime de tráfico de pessoas por um tribunal na ilha grega de Lesbos. Tinham sido apanhados e presos em 2016, quando a guarda costeira grega os acusou de andarem a recolher migrantes sem autorização e num barco sem as necessárias condições.

Os espanhóis, todos bombeiros oriundos de Sevilha, trabalhavam com a ONG Proem-AID. "Este não é o meu sítio natural nem habitual", disse um deles à entrada do tribunal esta segunda-feira de manhã. "Nunca visitamos salas de julgamento a não ser para algo relacionado com temas de bombeiros e, bem, esperamos que tudo acabe satisfatoriamente hoje tanto para nós como para a outra equipa".

Os dois dinamarqueses trabalhavam para a Team Humanity, uma organização que procura ajudar a salvar milhares de sírios e outros migrantes que fazem a curta mas perigosa travessia do mar Egeu. Um dos dinamarqueses, Salam Aldin, lembrou que a assistência humanitária não deve ser criminalizada. Uma ideia reforçada pela constatação de que só naquela parte do mar mais de 1000 pessoas se afogaram entre 2015 e 2016 (em todo o Mediterrâneo, terão sido 5100).

Agora o tribunal deu razão aos réus, considerando não provado o crime de que vinham acusados. Representantes oficiais espanhóis que compareceram em Mitilene, capital de Lesbos, congratularam-se com o veredito, e a Amnistia Internacional lembrou que os reus só tinham tentado evitar que "mulheres, crianças e homens morressem afogados".

Um dos absolvidos, Manuel Blanco, dissera antes do veredito: "Hoje o foco está sobre nós, mas o verdadeiro problema é que continuam a afogar-se pessoas no mar". A conselheira andaluza Rosa Aguilar, igualmente presente em Lesbos, louvou os "três excelentes profissionais, funcionários públicos, aos quais apenas se pode agradecer o seu labor humanitário para salvar vidas".