Chefe da diplomacia inglesa pede a Trump para não abandonar acordo nuclear iraniano

O ministro inglês dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, pediu ao Presidente dos EUA, Donald Trump, para não desistir do acordo nuclear com o Irão, sublinhando que “neste momento delicado, seria um erro afastar-se”. Num artigo publicado esta segunda-feira no jornal “The New York Times”, Johnson argumenta que “só o Irão ganharia” com o abandono das restrições nucleares.

“De todas as opções que temos para garantir que o Irão nunca terá uma arma nuclear, este acordo é o que oferece menos desvantagens. Tem pontos fracos, certamente, mas estou convencido de que podem ser corrigidos”, acrescenta o chefe da diplomacia inglesa, que está de visita a Washington precisamente para tentar convencer Trump a continuar a fazer parte do acordo nuclear iraniano.

O acordo, que prevê um alívio das sanções ao Irão em troca do não desenvolvimento de armas nucleares, foi assinado em 2015 entre EUA, Irão, França, Rússia, Alemanha, China, Reino Unido e União Europeia. Para o Presidente norte-americano, trata-se de um acordo “insano” e o “pior de sempre”, tendo apenas limitado as atividades nucleares do Irão por um período fixo de tempo, além de não ter conseguido impedir o desenvolvimento de mísseis balísticos.

Trump ameaça retirar os EUA do acordo no próximo sábado, a menos que os signatários europeus e o Congresso americano atendam às suas preocupações. Nas últimas semanas, o Reino Unido, a França e a Alemanha têm-se esforçado, através de contactos, conversas telefónicas e visitas à Casa Branca, para preservar o acordo.

No artigo, Johnson escreve ainda que o acordo impôs restrições ao programa nuclear iraniano e que, “agora que essas algemas estão colocadas”, não vê “qualquer vantagem em pô-las de lado”. “O caminho mais sensato seria melhorar as algemas em vez de as partir”, continua. Na sua visita a Washington, o ministro inglês não se vai encontrar com Trump, mas falará com o vice-presidente americano, Mike Pence, o conselheiro de segurança nacional, John Bolton, e os líderes de política externa do Congresso.

Na semana passada, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também pediu ao Presidente dos EUA para não abandonar o acordo, alertando que há um risco real de guerra se este não for preservado. “Não nos devemos desfazer dele a menos que tenhamos uma boa alternativa. Enfrentamos tempos perigosos”, acrescentou.