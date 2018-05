Cães selvagens aterrorizam populações na Índia

A Índia tem milhões de animais abandonados nas ruas, mas até novembro do ano passado não eram conhecidos casos de vítimas mortais na sequência de ataques destes animais

Cães selvagens, que vagueiam pelas ruas do norte da Índia, mataram seis crianças na semana passada. O pânico instalou-se nas ruas e vários moradores decidiram manter os filhos no interior das suas casas, chegando mesmo a matar todos os cães que encontram. As vítimas tinham idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos e foram mortas na cidade de Sitapur e arredores.

A Índia tem milhões de animais abandonados nas ruas, mas até novembro do ano passado não eram conhecidos casos de vítimas mortais na sequência de ataques destes animais. Alguns habitantes da zona acreditam que estes incidentes começaram a verificar-se quando um matadouro ilegal encerrou portas e os cães ficaram sem alimentação, tornando-se mais agressivos.

As autoridades revelam que desde novembro já morreram doze crianças. Muitos menores deixaram de ir à escola com medo de serem atacados, e os pais foram aconselhados a acompanhá-los.

No primeiro dia do mês de maio, três crianças morreram, e um dia depois outras duas foram encontradas sem vida.

Na passada sexta-feira, 4 de maio, Gita, uma menina de sete anos foi com outras duas crianças apanhar mangas, quando foram atacadas por uma matilha de cães, segundo informações prestadas pela polícia. Duas das crianças conseguiram escapar, mas Gita ficou cercada pelos cães. Os gritos da criança alertaram os habitantes, que não chegaram a tempo de a salvar.

Harshdeo Pandey, um magistrado de Sitapur, cidade onde ocorreu a maioria destes ataques, aconselhou os moradores a não deixar as crianças brincar em espaços ao ar livre, sem a presença de um adulto. "Sugerimos que as crianças não possam sair para brincar por alguns dias, até que todos os cães sejam apanhados", afirmou.