Ahsan Iqbal, o ministro que terá sido baleado por defender um Paquistão inclusivo

Ahsan Iqbal percorre o país para puxar para cima a voz das minorias religiosas. Garante-lhes (ou promete) segurança e incentiva à participação política, minada pelos credos de cada um. O ministro do Interior do Paquistão foi baleado na noite de domingo, no que aparenta ser uma tentativa de homicídio em Narowal, a cerca de 240 quilómetros da capital Islamabad. O autor do disparo, detido imediatamente, será apoiante de um partido ultrarreligioso recentemente formado, o Tehreek-e-Labaik (Movimento dos Seguidores do Profeta). O Paquistão, dividido pela violência entre sunitas e xiitas, vai a eleições em julho.

A bala entrou pelo braço direito e terá estacionado na virilha de Iqbal, ministro do Interior desde agosto de 2017, cargo a que junta a pasta do Planeamento, Desevolvimento e Reformas (desde junho de 2013). Nas últimas semanas encontrou-se com minorias religiosas, que temem estes períodos pré-eleições, normalmente marcados pela subida de tom no que toca a ataques terroristas e atos de agressão. O acontecimento porventura mais revelador deste cenário foi o assassinato de Benazir Bhutto, em 2007, a então primeira-ministra daquele país.

“Este comportamento de Ahsan Iqbal é absolutamente normal, foi ministro das Minorias”, começa por explicar ao Expresso Raúl Braga Pires, politólogo e arabista. “O Paquistão tem 200 milhões de pessoas. As minorias são cerca de três milhões. Se metade for eleitor, não é algo negligenciável.”

Raúl Braga Pires explica ainda que o Estado tem dois comportamentos distintos: enquanto por um lado o Governo quer vender para o exterior que é uma democracia funcional, inclusiva, por outro pisca o olho ao combate a estas minorias, com elas misturadas no sistema em vez de as colocar à margem. “É esquizofrénica a natureza destas sociedades.”

O Tehreek-e-Labaik, criado em 2017, quer reforçar a penalização das leis da blasfémia, exigindo a pena de morte: “Em novembro interromperam os acessos a Islamabad”, diz Raúl Braga Pires. Alguns dos seus membros e apoiantes sugerem que o partido de Iqbal (PML-N) quer suavizar a lei. Nem autoridades nem Governo confirmam a relação entre atentado e esta ideologia, pelo menos para já, por motivos de segurança. O líder do novo partido, Khadim Houssain Rizvi, condenou logo no domingo o ataque e garante que busca uma luta política que não recorra às armas. No comunicado não foi feita qualquer referência à detenção ou alegada filiação ao partido do atacante.

Braga Pires considera que o surgimento do Tehreek-e-Labaik está relacionado com o afrouxamento dos talibã paquistaneses, no seguimento da morte de Bin Laden, em 2011. “É um partido de extrema-direita islâmica, nada tolerante. É uma janela de oportunidade, pretendem ocupar um espaço vazio. Poderá ter sido um lobo solitário”, admite sobre o atentado.

Ahsan Iqbal tem 59 anos e dividiu a formação académica entre o Paquistão e os Estados Unidos. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Engenharia e Tecnologia, em Lahore, prosseguiu os estudos no Ocidente: Gestão Estratégica e Marketing (Universidade da Pensilvânia), Liderança e Assuntos Internacionais (Georgetown), Liderança e Economia (Oxford), Líderes em Desenvolvimento, Liderança e Desevolvimento (Harvard).

Antes dos quatro mandatos como deputado, este ex-professor da Universidade Mohammad Ali Jinnah começou a carreira na área da construção. Depois de passar numa entidade estatal de Turismo, em Punjab, Iqbal saltou finalmente para a política, como assessor do secretariado do primeiro-ministro.

Iqbal, ou o campeão das minorias como lhe chama o New York Times, está fora de perigo. Mas teve “sorte”, reconheceu um elemento do seu ministério.