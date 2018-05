Xeque-mate à Palestina

Flores, livros e bandeiras da Palestina desfilam nos muros de uma escola que foi construída com pneus reciclados e uma mistura de lama com óleo de falafel. Em 2009, quando a obra terminou, Abu Khamis, líder da comunidade beduína de Khan al-Ahmar Ab al-Hilu, expulsa do deserto do Negev nos anos 50 quando os seus homens se negaram a servir Israel, subiu uma colina do deserto da Judeia até ao colonato de Kfar Adumim, 50 km a leste de Jerusalém, para convidar os vizinhos israelitas a juntarem-se às atividades do novo centro de ensino. Afinal, tinha trabalhado na construção de alguns prédios e era conhecido na cidade. “Primeiro, deram-me os parabéns” diz Abu Khamis. “Mas semanas depois começaram a queixar-se de que a escola era ilegal e a defender a demolição.”

Nove anos volvidos, não só a escola, que serve 160 crianças de cinco comunidades beduínas da região, mas também a aldeia inteira está debaixo de ordem de derrube. Israel proíbe novas construções palestinianas nos 60% da Cisjordânia em que tem controlo absoluto sobre o planeamento e a construção (Área C), pelo que as dezenas de comunidades beduínas entre Jericó e Jerusalém estão condenadas ao desalojamento. “E querem recolocá-los perto de uma lixeira, onde nem conseguem desenvolver o pastoreio, o seu meio de subsistência”, diz Angela Godfree, diretora da Jahalin Solidarity, que dá apoio a este clã de seminómadas.

Israel tem vindo a acelerar o ritmo de demolições na Cisjordânia. Segundo a ONU, desde que Benjamin Netanyahu tomou posse em 2009, as forças israelitas arrasaram 5351 edifícios palestinianos por falta de autorização, deslocando quase 8 mil pessoas, das quais 4100 são crianças. Só escolas foram 16. E há mais 44 em fila de espera. Para Jeremy Milgram, da organização israelita Rabbi for Human Rights, as ações são sobretudo desencadeadas pela Regavim, uma instituição pró-colonatos, financiada com dinheiro público e fundada pelo influente deputado Bezalel Smotrich, do partido judeu ortodoxo de extrema-direita. “O que está em jogo é libertar todo o corredor do Vale do Jordão até Jerusalém de presença palestiniana para lhes dificultar o acesso à cidade”, diz.

Cerca de duas centenas de visitantes concentram-se diante da escola de Khan al-Ahmar. O debate foi promovido por Dan Turner, um professor de pediatria residente no colonato, que não concordou com a eliminação da aldeia. É a primeira vez que um colono israelita dá a cara em prol de comunidades palestinianas: “Tentámos primeiro a via diplomática”, diz Turner. “Acabámos por embater contra uma parede. O governo estava disposto a negociar uma alternativa de realojamento, mas não a demolição. Agora estamos a tentar sensibilizar a opinião pública.” Tanto Turner como ativistas e beduínos têm poucas esperanças: “Dois dos três juízes neste caso são colonos com motivações ideológicas”, diz Angela.

O muro que separa os palestinianos de Israel percorre todo o território, estradas sinuosas e postos de controlo atrasam a mobilidade fazendo com que um caminho de 50 km possa demorar quase duas horas a ser realizado. É em Hebron, a maior cidade da Cisjordânia, que as marcas da ocupação são mais notórias. Por uma razão: aqui os colonatos foram construídos no centro da cidade, conduzindo a um confronto permanente entre as comunidades judaicas e os habitantes árabes, estando o exército israelita destacado para defender os compatriotas. Essa missão conduziu à esterilização de ruas e a despejos forçados — 42% das famílias palestinianas abandonaram o centro da cidade e 1800 lojas foram encerradas à força. Shadi Sider resistiu. Mantém a sua banca aberta, a única na zona do mercado que fica por baixo do bairro israelita de Avraham Avinu, ilegal à luz da lei internacional, onde vende lenços à Arafat e vestidos tradicionais. “Atiram-me pedras e lixo, ameaçam-me a mim e à minha família e os soldados não fazem nada”, diz. Shadi não pode sair pela porta da frente desde que a lei marcial ditou que a rua Shuhada fosse interdita a palestinianos. “Tenho de sair pelo quintal.”

A rua que outrora foi o coração da cidade está prestes a deixar de ser o ícone de uma cidade-fantasma. O Governo israelita já aprovou a construção de 31 casas para judeus, onde já há cartazes de imobiliárias. Uri Kerzen, 57 anos, não vai abandonar Kiryat Arba, o mais populoso dos colonatos israelitas nos arredores de Hebron, com 7300 moradores. “Kiryat Arba não é um colonato. É uma cidade de Israel, como Telavive ou Haifa. Ou, mais ainda, porque Israel começou aqui há 4000 anos”, alega.