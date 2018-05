“Imagina que o sistema em Portugal exigia a eleição do mesmo número de cristãos e muçulmanos para o parlamento. Atrofia a liberdade, certo?”

O Líbano é uma manta de retalhos e as costuras notam-se todas. Também poderíamos falar de cicatrizes ou de “um país aprisionado dentro de um trauma coletivo”, como diz ao Expresso Nizar Hassan, um jovem ativista e cientista político no Centro de Ciências Políticas do Líbano. É um país desunido pelas mais de duas dezenas de credos que o compõem e como foi dessa compartimentação hermética que saiu o único acordo de paz possível depois de uma devastadora guerra civil que durou 15 anos, os libaneses têm medo de imaginar o que seria do seu pequeno país se essas linhas se esbatessem. “Não conseguimos ver essas divisões só a andar na rua mas para quem viveu aqui a vida toda são muito, muito claras. As pessoas de diferentes crenças não falam sobre a guerra nem quem são os ‘maus tipos’ e os ‘bons tipos’ porque não houve um processo real de reconciliação. As pessoas ainda se sentem mais seguras dentro dos seus bairros e isso não mudou desde a guerra, acho que só piorou”, diz Hassan.

O sistema político do Líbano é caracterizado pelo consociativismo, um modelo em que as elites governam em nome das suas comunidades. No Líbano, as negociações e decisões entre fações religiosas só acontecem ao nível das elites - a sociedade civil não está envolvida - para evitar que as “massas irrequietas” se lancem de novo num conflito que matou 200 mil pessoas. Dezassete mil desapareceram. É isto que sustenta o sui generis sistema político do país: os partidos políticos estão diretamente ligados a religiões - mas há cada vez mais gente descontente com esta crónica falta de elasticidade política. “Acho que desta vez há uma real possibilidade de que os independentes entrem no parlamento, porque nem toda a gente está a beneficiar dos favores que os líderes religiosos são capazes de oferecer e há claramente uma necessidade de mudança na sociedade”, diz Hassan, ele próprio fundador de um movimento independente, com a sua mãe, o Lihaqqi (“Pelos meus direitos).

Este domingo há eleições. A lei eleitoral mudou - o sistema passa a ser proporcional e não “o vencedor leva tudo”, o que pode abrir um pouco o espetro à entrada de pessoas que não estão ligadas aos principais partidos políticos - mas as posições que virão a ser ocupadas nos principais lugares do aparelho governativo têm de ser escolhidas segundo o tal equilíbrio sectário: o Presidente tem de ser cristão maronita, o primeiro-ministro sunita e o presidente do parlamento xiita. Isto não muda. O parlamento tem duas câmaras estanques: 64 assentos para muçulmanos, 64 para cristãos. A estes lugares concorrem 976 candidatos, incluindo 111 mulheres - e está é uma das boas notícias. Em 2009 tinham sido apenas 12.

Os protagonistas continuam os mesmos: o “Movimento Futuro”, fundado por Rafik Harari, assassinado em 2005, e o pai do atual primeiro-ministro, Saad Harari, é o mais popular entre a população sunita; o “Movimento Livre Democrático”, que representa os cristãos maronitas, é o partido do presidente Michel Aoun. Em 2006 assinaram um “acordo de entendimento” com o Hezbollah, que é um partido político além de uma milícia, e até hoje permanecem aliados. O Hezbollah também se mantém uma força importante junto da população xiita, apesar de estar envolvido numa guerra com a Síria ao lado do Irão e por isso ser o mais feroz rival dos sunitas de Harari, que contam com o apoio da Arábia Saudita, onde aliás Saab Hariri nasceu.

“Imagina que o sistema político em Portugal vos exigia constitucionalmente a eleger exatamente o mesmo número de cristãos e muçulmanos para o parlamento, na gestão de cada organismo público em todas as cidades, que o vosso primeiro-ministro tinha de ser necessariamente católico. Soa estranho, pouco moderno, atrofiante à liberdade de escolha, certo?”. A imagem é de Hady Amr, investigador no Brookings Institute, que serviu cinco anos na Administração de Barack Obama como responsável pela pasta do Médio Oriente e que falou ao Expresso na antecipação destas eleições. Amr é libanês e está “mais ou menos otimista” porque a nova lei eleitoral é como se trouxesse o Líbano “do pior para o mau”. Uma evolução, portanto.

Como legado, o antigo sistema deixou à população pouca margem para manobra e a iniciativa cívico-política no Líbano esmoreceu desde o fim da guerra civil (1975-1990). “O antigo sistema eleitoral do Líbano fortalecia os atores de sempre, permitia mais corrupção, aprofundava as rivalidades sectárias”, diz Amr. E conta um “exemplo de surrealismo”: “Nas eleições anteriores o que vigorava era o sistema ‘B.Y.O.B.’, ou seja, ‘Traga o Seu Próprio Boletim de Voto’ [“Bring Your Own Ballot”, em inglês], e eu vi várias vezes esses boletins a serem distribuídos entre as famílias, é um novelo de corrupção, os teus familiares ou líderes locais estão a dizer-te em quem votar, os boletins até eram de cores diferentes consoante o partido e tudo, toda a gente sabia em quem eu ia votar, isto era a norma”.

Estas são as primeiras eleições gerais em quase uma década. O atraso deve-se às discussões sobre a criação deste novo sistema eleitoral que no domingo será testado, a problemas de segurança pública e a um vácuo político criado pela ausência de um presidente, o que permitiu ao parlamento estender o seu mandato duas vezes ao longo de oito anos. “Se olharmos para o resto do Médio Oriente vemos que a Síria colapsou, o Iraque continua um caos, o Egito é totalmente autoritário e os Estados do Golfo nunca foram democráticos na vida e por isso o Líbano não parece tão mau - e não é”, diz Amr. O progresso faz-se de coisas que “em democracias como a sueca nos pareceriam ridículas”: “Um boletim real que só podemos ter dirigindo-nos à mesa de voto é progresso, um sistema de identificação de eleitores é progresso, o voto preferencial num candidato específico dentro de uma lista e não apenas na lista como um todo é progresso”. A política no Líbano não muda porque o Estado não funciona e as pessoas dependem dos seus líderes comunitários para acederem aos serviços mais básicos. E porque é que não funciona? Porque o papel do Estado foi esvaziado em prol do papel destes líderes para evitar uma segunda guerra civil. Dentro deste sistema, os subsistemas de clientelismo florescem e não é porque todos os libaneses apoiem o sistema sectário que as mesmas forças continuam a vencer - é porque este sistema é essencial para que a população consiga ter acesso aos serviços mais básicos e aos poucos empregos, uma urgência que até agora se tem sobreposto à urgência de mudança.

“Se fores um jovem acabado de sair da faculdade e quiseres um emprego numa repartição pública, tens de ir falar com os teus anciãos religiosos, com a tua rede: o Líbano não é um Estado secular e até é mais que sectário, é tribal”. Outro exemplo: “Se um muçulmano se quiser casar com uma mulher católica ou um deles se converte ou então vão a Chipre - acontece muito -, há pacotes de casamento. O casal passa lá 24 horas ou então pede um pacote com lua de mel e vem de lá casado - é uma indústria que não pára de crescer”, conta Amr.

O Estado é débil e está esmagado por uma dívida quase insuportável de 150% dos seu Produto Interno Bruto (79 mil milhões de dólares) e as suas funções tomadas por vários agentes não-oficiais. Na quinta-feira, um dos enviados da rádio BBC Internacional a Trípoli contava a história de um “traficante de energia” que tinha investido na compra de dezenas de geradores e agora cobrava às pessoas pelo uso de energia. Sem problemas em falar da sua atividade, o libanês admitiu que apesar de aquele “negócio” lhe dar lucro preferia ter outro negócio e que o governo assegurasse o fornecimento de eletricidade a toda a gente.

Um dos ativistas envolvidos nos protestos de 2015, quando a recolha de lixo cessou e as grandes cidades se tornaram ameaças à saúde pública e milhares de pessoas vieram para a rua, falou sob anonimato ao Expresso por medo de que a sua família pudesse sofrer mais discriminação. “A minha família vive numa pequena cidade no Sul do Líbano e a minha mãe é professora de História na escola secundária local. É adorada pelos alunos todos, e todos os colegas a apoiaram quando ela decidiu concorrer ao lugar de diretora. Não havia mais concorrentes mas como nós somos do credo druso e a força dominante na cidade está ligados aos sunitas, a minha mãe não conseguiu o emprego e isso afetou-a imenso porque ela conhecia tudo naquela escola, sabia o que melhorar e veio alguém que não é sequer da zona. Deixou de ter aquela alegria de ir trabalhar.”

Mas não só as provisões materiais, na qual se incluem os empregos, que mantêm as pessoas ao lado do status quo. A segurança é um problema no Líbano. Num texto publicado na Al Jazeera, o sociólogo libanês Fawwaz Traboulsi diz que, no rescaldo da guerra civil, o Líbano acrescentou a este sistema de “estado-social paralelo” para uma “mafiocracia”, que é quando “o controlo da violência não está nas mãos do Estado”. A corrupção é, assim, uma das mais incapacitantes do mundo - o Líbano está em 87º lugar de uma lista de 113 países analisados este ano pela organização não-governamental World Justice Project. “A máfia cria e resolve a violência”, resume Amr. “As pessoas trabalham durante em dia por todo o lado mas vêm dormir aos seus bairros e dormir é onde uma pessoa pode descansar”, diz o académico.

Há um novo movimento que representa, ou quer representar, uma nova forma de se fazer política num lugar onde agora, além de todos os credos, vivem também mais de um milhão de sírios, fazendo do Líbano o país com mais refugiados per capita de todo o mundo. Uma dessas novas vozes é Laury Haytayan, 43 anos, a líder do movimento Tahaluf Watani (“Somos todos uma nação”), um coligação de 11 movimentos independentes.

A campanha não tem sido fácil. As televisões exigem pequenas fortunas (na ordem dos 3000 mil euros) para aceitarem entrevistar os candidatos das listas independentes e estes, como não têm a estrutura montada que os outros partidos têm, tem como solução andar na rua. E os libaneses não estão habituados a novas caras políticas. “‘Eu até votava em si mas não sei quem é’, isto é uma coisa que eu ouço muito”, diz ao Expresso Haytayan a partir da sede do partido onde se imprimem os últimos panfletos e se afinam os últimos discursos. “Outra coisa que me dizem muito é ‘ok, eu gosto das vossas ideias progressistas mas o que é que podem fazer por mim?’”. É um sinal de medo: “Sim, há muito medo entre toda a população de que as estruturas que hoje as apoiam se desvaneçam em partidos como o nosso, que não têm qualquer ligação a uma religião, e comecem a tomar conta das coisas, porque o regime dos clientelismos acabaria”, refere Haytayan, que antes de ser política era analista de mercados de gás e petróleo. Há uma razão pessoal para esta mudança: “Eu cresci ao lado de mulheres incríveis, empreendedoras, ativistas e não há lugar para elas no nosso sistema político. Não pode ser, porque se não nos fazemos representar não somos parte das decisões e se não somos parte das decisões não somos parte do futuro”. Por vezes, Haytayan dá por si a falar horas com cada pessoa a quem bate à porta, a explicar este “complexo sistema que enfraquece os direitos das pessoas apesar de não parecer”.

Há muito tempo que se vive assim e, com um desemprego nos 25% (cerca de 40% entre os jovens), segundo o centro de pesquisa Information Internacional, com sede em Beirute, “as pessoas estão demasiado fragilizadas para conseguirem ver a longo prazo, preferindo manter as coisas como estão por agora, já que assim pelo menos alguns favores conseguem”, diz Haytayan. Nem ela nem os candidatos que estão no seu partido poderiam fazer o que os líderes locais podem: “Se uma pessoa pobre precisar de levar a filha ao hospital público vai ligar ao seu líder partidário local e é ele que lhe arranja um lugar e lhe paga os tratamentos. Nós não podemos nem queremos fazer isso mas para algumas pessoas é a única forma que existe de acederem a serviços básicos”. É por isso que investir em serviços acessíveis a toda a gente é a prioridade de Haytayan: “Só quando não dependemos de favores, e o Estado está lá para te proteger e não um partido, é que uma pessoa se pode começar a considerar dona do seu destino, livre”.