Um espectro ainda ronda a Europa (e o mundo) – o espectro de Marx

A maioria das pessoas acreditará que o marxismo é uma ideologia da igualdade. O professor Ian Shapiro, da Universidade de Yale, acredita que a maioria está errada. “Marx era primeiramente um teórico da liberdade. A desigualdade só era importante para ele enquanto obstáculo à liberdade”, explica ao Expresso. Se uma sociedade comunista se estrutura de modo a que “o desenvolvimento livre de cada um é condição para o desenvolvimento livre de todos”, então temos em Marx primordialmente um pensador da liberdade. “Um teórico do Iluminismo”, para quem “a igualdade era apenas instrumental” no seu trabalho, defende Shapiro.

O politólogo, nascido na África do Sul, desconfia que “não restam muitos marxistas hoje em dia”, apontando várias falhas no pensamento de Marx, mas reconhecendo-lhe também algumas virtudes. Por exemplo, “a ideia de que o capitalismo iria desaparecer em breve não passa de uma fantasia”, critica Shapiro. Não se vislumbra no horizonte uma alternativa, um modelo capaz de competir com o capitalismo. “O fundamentalismo islâmico não tem uma política económica, portanto não representa uma ameaça” ao capitalismo, que, sendo o único sistema vigente, “faz com que os trabalhadores tenham muito pouco poder”, acrescenta.

Marxista e feminista, Nina Power, da Universidade de Roehampton, acredita que Karl Marx continua “inteiramente relevante”, muito devido à forma como “denunciou o modo de funcionamento do capitalismo e abriu novas possibilidade de pensamento”. “Muitas vezes, pensamos que o mundo mudou mais do que efetivamente mudou. Temos exemplos históricos de como as pessoas partilharam recursos sem propriedade privada”, refere a académica. “Um olhar antropológico não muito recuado devolve-nos um conjunto de maneiras de viver mais baseadas na cooperação, menos destrutivas e mais amigas do ambiente”, continua, antes de sentenciar: “o capitalismo destruiu o planeta”.

AS FALHAS E AS VIRTUDES

Power reconhece, ainda assim, algumas falhas em Marx, falhas que se não foram devidas a erros de perceção, foram-no talvez a alguma ingenuidade. “Marx nunca esperou que uma revolução como a soviética acontecesse, ele pensava que ela iria acontecer em sociedades industriais avançadas quando as contradições entre exploradores e explorados se tornassem mais evidentes”, clarifica. Além disso, estava em “constante adaptação e expansão” e “mudava de foco constantemente no seu trabalho”. Shapiro defende que Marx se tornou “mais pessimista ao longo da vida”, sem nunca deixar de ser “um utópico” – mas, “a dada altura, percebeu que a mudança levaria mais tempo”.

Os dois académicos convergem num par de pontos. Primeiro, Marx estava certo quando dizia que uma classe de pessoas tem de trabalhar para outra classe de pessoas para conseguir sobreviver – e esta é a grande fonte de injustiça numa economia de mercado. “Os trabalhadores estão vulneráveis porque têm de responder às suas necessidades básicas e isso não mudou. Este é o contributo essencial de Marx: o diferencial de poder”, nota Shapiro.

O segundo ponto diz respeito à Rússia, à China, a Cuba e a tantos outros regimes que reclamam valores marxistas. “Marx não ficaria bem impressionado com a Rússia ou com a China capitalista porque ambas violaram todas as premissas da sua teoria. Não creio que ele fosse amigo de Vladimir Putin ou de Xi Jinping”, diz o professor de Yale. “Não penso que Marx fosse considerar que a China, a Rússia ou Cuba são sociedades comunistas num sentido estrito – talvez detetasse um capitalismo com características socialistas ou um oligarquismo com características socialistas. Não acredito que fosse gostar dos aspetos autoritários da China ou da Rússia. No entanto, acho que apreciaria o sistema de saúde cubano”, acrescenta a professora de Roehampton.

MARXISMO E FEMINISMO

Nina Power considera haver muitos pontos de contacto entre o marxismo e o feminismo. E explica: “Marx fala da sociedade materialista, de como os seres humanos produzem e reproduzem a sua existência. E como é que se produzem novos trabalhadores? É preciso fazê-los. Não temos úteros artificiais, as mulheres continuam a ter de os produzir. Numa sociedade, temos de produzir os seres humanos, os trabalhadores”.

E se Shapiro vê em Marx um pensador mais influente do que radical, Power não hesita em atribuir-lhe também este segundo adjetivo. “Qual é a raiz da opressão feminina, do patriarcado? Qual é a raiz da exploração? É o capital, diz Marx. Nesse sentido, ele é radical porque vai à raiz do problema e foi a isso que dedicou toda a sua vida. Diria que Marx é, em absoluto, um pensador radical”.

Quanto a outras afinidades eletivas, “não querendo especular”, Ian Shapiro desconfia que, “se estivesse vivo, Marx torceria por Jeremy Corbyn”, o líder trabalhista inglês. Já entre beber um copo com Putin, Jinping ou Marx, Nina Power não hesitaria em escolher... Friedrich Engels, que com Marx escreveu o “Manifesto Comunista”. Porquê? “Porque Engels era mais dado à bebida”.