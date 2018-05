O mundo de olhos postos em Nova Iorque

Dizem que nunca se viu nada assim. O mundo da arte e dos grandes colecionadores fervilha de excitação. Faltam três dias para o leilão do século e as expectativas são as maiores para ver o martelo de Jussi Pylkkänen, o presidente da Christie’s, vender a maior coleção de arte privada de sempre a ir à praça. São mais de 1600 lotes (4500 peças) reunidos ao longo de décadas pela família Rockefeller, especialmente por David e Peggy, a partir de 1948. E há de tudo: Picasso, Matisse, Manet, Monet, Cézanne, Derain, Braque, Miró, Gauguin, Kandinsky, Hopper, Seurat, Delacroix, Gris, Gilbert Stuart, O’Keeffe... Mas também bronzes, serviços de porcelana Sèvres, porcelanas e cerâmicas da China, mobiliário europeu, pratas, artes decorativas e joias.

É o recheio de quatro casas, habitadas durante décadas pelos Rockefellers e habilmente decoradas pelo gosto do casal, sobretudo de Peggy, que herdou também algum espólio da família do grande barão do petróleo, como ficou conhecido para sempre John D. Rockefeller, o homem que em 1911 detinha 90 por cento do comércio do petróleo nos Estados Unidos da América, e que se tornou nessa altura o negociante mais rico do planeta.

