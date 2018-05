O Maio de 68, por Francisco Louçã

Se fosse possível encontrar um rastilho para uma explosão social, talvez tivesse sido a prisão no dia 20 de março de 1968 de um estudante, Xavier Langlade, dirigente de um pequeno grupo de dissidentes do partido comunista, a Juventude Comunista Revolucionária, quando protestava contra a guerra do Vietname em frente às instalações parisienses do American Express. Para organizar a sua defesa, alguns estudantes da faculdade de Nanterre, nos arredores de Paris, criaram o Movimento 22 de Março, entre eles Daniel Cohn-Bendit e Daniel Bensaïd, que ao longo dos anos seguintes viriam a desempenhar papéis destacados e opostos na política e nos debates de ideias em França.

