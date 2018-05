Mais de mil pessoas detidas na Rússia em protestos contra Putin

Mais de mil pessoas foram detidas na Rússia em dia de protestos contra a investidura de Vladimir Putin para um quarto mandato presidencial na segunda-feira. A informação foi confirmada à agência Associated Press (AP) por observadores independentes.

O maior número de detenções teve lugar em Moscovo, durante a tarde deste sábado; foram detidas 475 pessoas. Há indicações de terem sido feitas dezenas de detenções em Yakutsk e Chelyabinsk, no nordeste do país. Parte dos detidos terão sido entretanto libertados, de acordo com as informações dos observadores.

Putin foi reeleito a 18 de março último para o seu quarto mandato presidencial que termina em 2024; Putin obteve o apoio de 56,1 milhões de cidadãos, mais 10,5 milhões que na eleição de 2012.

Líder da oposição também foi detido

O líder da oposição extraparlamentar russa Alexei Navalny foi detido este sábado em Moscovo, na manifestação não autorizada que se realizou dois dias da investidura de Vladimir Putin. Milhares de pessoas concentraram-se numa das principais praças da capital para uma jornada nacional de protesto contra a investidura de Vladimir Putin para um novo mandato presidencial de seis anos.

O protesto nacional, organizado sob o mote "Ele não é o nosso czar", foi promovido este sábado por Navalny, que foi impedido de se apresentar às eleições presidenciais do passado mês de março por antecedentes penais, e pelos seus apoiantes.

As agências internacionais dizem que foram registados confrontos entre apoiantes de Navalny e elementos pró-Kremlin (sede da Presidência russa), que estavam concentrados na Praça Pushkin.