Karl Marx, pai do comunismo, nasceu há 200 anos

Nos anos 20, a BBC decidiu pedir a alguns funcionários reformados que tinham trabalhado na famosa sala de leitura do British Museum que partilhassem as suas memórias sobre Karl Marx (que escreveu lá "O Capital"). A um, já bastante idoso, o nome não dizia nada, mas quando lhe fizeram uma descrição começou a recordar-se. Sim, pois claro, aquele senhor que dava imenso trabalho aos funcionários, sempre a pedir relatórios sobre tudo e mais alguma coisa. Durante muitos anos, o senhor tinha ido para lá trabalhar de manhã à noite. Até que um dia deixou de aparecer, contou o funcionário, e "nunca mais ninguém ouviu falar dele".



Isto numa altura em que a Revolução Russa já tinha acontecido e o comunismo era realmente, mais do que nunca, o "espetro que assolava a Europa", como Marx o tinha descrito no início do Manifesto do Partido Comunista. Entre outros efeitos, o terror desse espetro deu uma contribuição importante para a ascensão dos fascismos e do nazismo.



Com a derrota destes e a instalação de regimes aliados da URSS no leste europeu, e ainda as outras revoluções comunistas que foram acontecendo pelo mundo, da China à América Latina, cerca de metade dos habitantes da Terra chegaram a viver em regimes nominalmente marxistas. De facto, e ao contrário do que achava o funcionário reformado sem consciência política, Marx tornou-se um nome do qual milhões e milhões ouviam constantemente falar, quisessem ou não.

Marx e a burguesia

O que é que esses regimes tinham a ver com Marx, é uma questão que permanece. Marx pensava que a passagem do feudalismo ao capitalismo seria seguida pelo advento do comunismo, mas que seria a classe operária a conduzir a mudança - não uma pequena elite de intelectuais como Lenine e Trotsky, e não em países ainda largamente feudais como a Rússia ou a China. Equivale isto a dizer que os ideólogos comunistas desses países precisaram de adaptar a doutrina marxista, e o terão feito a tal ponto que a desvirtuaram. O próprio Marx avisou contra os riscos de um estado policial se a solução tivesse de ser imposta a partir de cima.

Por outro lado, embora tivesse razão quanto às contradições internas e às crises cíclicas do capitalismo, ele subestimou a capacidade desse sistema para se adaptar - no fundo, para evoluir. Talvez porque o essencial da sua visão concreta, por oposição a teórica, tenha sido formada nos anos 40 do século XIX, um período onde grassavam a pobreza e a fome. Esses dramas levaram às revoluções falhadas de 1848, e o capitalismo foi suficientemente criativo para evoluir (criatividade, aliás, era um mérito que Marx não lhe negava), vindo gradualmente a reconhecer aos trabalhadores canais legais para exprimirem as suas reivindicações. Por outro lado, com o tempo a sociedade de consumo atingiu tal sofisticação que destrói à partida quaisquer veleidades de revolução, pesem algumas grandes crises que têm abalado o edifício.

Não por acaso, Marx era ele próprio em larga medida um burguês, oriundo de família confortavelmente burguesa, que se assumia como patriarca burguês (nem faltou o affaire com a governanta e o filho ilegítimo que Marx tratou de esconder) e se esforçou por dar uma boa educação burguesa às suas filhas. Mesmo no Manifesto do Partido Comunista, o rei de todos os panfletos, um brilhante exercício de literatura que ele escreveu aos 30 anos, Marx elogia o efeito revolucionário da burguesia. Apenas julgava, como o seu amigo, parceiro e apoiante Friedrich Engels, que a classe operária havia de se cansar da sua miséria e derrubar o sistema.

Judaísmo, alienação, aristocracia

Os estudiosos têm procurado explorar as raízes do pensamento de Marx com base em vários elementos biográficos. Um é o judaísmo. Descendente de rabis, Marx formalmente cresceu luterano, pois o seu pai, advogado, tinha-se convertido a fim de poder exercer a sua profissão. Uma tal conversão, a uma mera geração de distância, dificilmente bastaria para extinguir o sentido de alienação (não por acaso, a alienação é um conceito chave do marxismo). Ainda por cima, Trier, a cidade onde Marx nasceu a 5 de maio de 1818, era de maioria católica.



O pai estava presente aquando da invasão francesa e tinha absorvido a nova cultura filosófica. Numa sociedade profundamente conservadora, Marx cresceu com pensamentos liberais. Outra influência intelectual decisiva no mesmo sentido foi o Barão von Westphalen, amigo do pai. Marx acabaria por casar com uma filha do barão, Jenny, que renunciou a uma vida confortável no meio da aristocracia para se aliar a um homem onde na altura os traços do génio já eram visíveis. A vida sofrida do casal passaria por atividades revolucionárias e perseguições; por experiências de penúria, nem sempre suficientemente aliviadas pela ajuda de Engels, que era rico; e por exílios sucessivos - em França, Bélgica e finalmente em Londres, onde Marx acabou por viver as últimas quatro décadas da sua vida.

Pelo caminho, o casal teve sete filhos, dos quais apenas sete sobreviveram, e nenhum escapou a um fim trágico. Impedido de prosseguir uma carreira académica quando terminou o curso por razões políticas, Marx dedicou-se ao jornalismo, que praticou com o fulgor do grande escritor, e leitor cultíssimo, que era. As autoridades iam fechando os seus vários jornais, e ele começou a contribuir para a imprensa internacional, em especial nos EUA. Também começou cedo a escrever livros. Alguns só seriam publicados já no século XX.

O "pub crawl" e outras aventuras

Os longos anos passados na British Library, muitas vezes em condições de sofrimento - os carbúnculos eram uma das aflições causadas pela falta de cuidado que ele tinha com a saúde - produziram um corpo teórico que continua a ser explorado, debatido e atualizado, mesmo após a queda estrondosa de ditaduras que se inspiraram nele.

"O Capital", a sua grande obra de economia politica, começou a sair em 1867; os últimos dois volumes seriam publicados por Engels após a morte de Marx. A crise financeira de 2008, a maior desde a Grande Depressão, pareceu voltar a dar razão a muitas coisas que Marx disse e gerou um interesse renovado em livros que apresentam as suas teorias em prosa concisa e clara. Entre eles, "O Capital de Marx" de Ben Fine e Alfredo Saad-Filho (ed. Presença, 2018)

Em décadas recentes, saíram igualmente biografias que se ocupam de lados menos ponderosos das atividades de Marx, sobretudo em Londres. Episódios memoráveis incluem o daquela noite em que Marx e alguns amigos alemães resolveram embarcar numa visita a todos os pubs - mais de 20 - que havia numa determinada rua. A excursão, ou "pub crawl", como dizem os ingleses, acabou com uma ruidosa discussão nacionalista com locais, que facilmente podia ter resultado em pancada.

Os alemães resolveram sensatamente escapar-se e foram partir candeeiros públicos à pedrada, vendo-se obrigados a fugir à polícia. Tudo em memória dos velhos tempos de estudante.