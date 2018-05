ETA: a democracia derrotou o terror

O anúncio da dissolução do grupo terrorista ETA, que só emprega esta palavra crucial no último parágrafo do seu derradeiro comunicado, difundido na quinta-feira, não causou reações inesperadas na sociedade espanhola. Apesar dos esforços da organização armada por ganhar protagonismo nesta operação, através da multiplicação teatral de anúncios e comunicados e da encenação de apoio internacional no ato de ontem, na localidade francesa de Combo-les-Bains, na Aquitânia, perto da fronteira espanhola, os terroristas não alcançaram o propósito descarado de aparecer como bons da fita.

