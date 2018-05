“The New York Times” revela guerra secreta dos EUA no Iémen

Os comandos do exército dos EUA estão a ajudar a localizar e a destruir esconderijos de mísseis balísticos e locais de lançamento que os rebeldes houthis no Iémen usam para atacar Riade e outras cidades sauditas. A informação, revelada esta quinta-feira pelo jornal “The New York Times”, parece contradizer as declarações do Pentágono de que a assistência militar americana à campanha liderada pelos sauditas no Iémen se limitava ao reabastecimento de aeronaves, logística e partilha de informações gerais.

O diário norte-americano lembra que durante anos as forças armadas tentaram distanciar-se da brutal guerra civil no Iémen, onde forças encabeçadas pela Arábia Saudita combatem rebeldes que não representam uma ameaça direta para os EUA. No entanto, no final do ano passado, uma equipa de cerca de uma dezena de forças especiais americanas chegou à fronteira saudita com o Iémen.

Os detalhes da operação foram agora divulgados ao “New York Times” por funcionários americanos e diplomatas europeus no que o jornal apelida de “escalada contínua das guerras secretas da América”. O diário refere ainda que o envio de forças terrestres americanas representa uma intensificação “acentuada da assistência ocidental” no Iémen.

Depois de anos a servir de base para a Al-Qaeda na Península Arábica, o Iémen tem sido assolado por conflitos civis desde 2014, quando os rebeldes muçulmanos xiitas do norte do país invadiram a capital, Saná. Os houthis, alinhados com o Irão, derrubaram o Governo do Presidente Abdrabbuh Mansour Hadi, o principal parceiro de contraterrorismo dos EUA no Iémen.

Em 2015, uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita começou a bombardear os houthis, que reagiram lançando mísseis. No entanto, não há quaisquer provas de que estes representem uma ameaça direta para os Estados Unidos, não sendo, de resto, classificados como grupo terrorista pela administração americana.