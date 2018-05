Ponto final na trágica história da ETA

O voo do almirante Carrero Blanco. 20 de dezembro de 1973

PA Images/ Getty Images

O general Franco, num gesto que anunciava o seu declínio, decidira ceder parte do seu poder e abandonou a presidência do Governo, que exercia além da chefia do Estado desde o final da Guerra Civil (1936-1939). A sua escolha para o cargo foi Luis Carrero Blanco (1904), obscuro almirante que se tinha transformado em braço-direito do Caudilho a partir dos cargos administrativos que ocupou no Ministério da Presidência. Carrero, profundamente católico, ia à missa e comungava todos os dias na Igreja dos Jesuítas, na rua Serrano, em Madrid, muito perto de sua casa e da embaixada dos Estados Unidos da América na capital espanhola. Tendo um comando de ETA constatado a rotina dos seus movimentos, o grupo terrorista decidiu aplicar um golpe ao regime, tendo de início planeado sequestrar o almirante, embora mais tarde tenha resolvido liquidá-lo. Um grupo de etarras, que se disfarçou de ateliê de escultura, alugou uma semicave na rua Claudio Coello, de onde escavou um túnel até metade daquela via, precisamente onde passava todas as manhãs Carrero Blanco, de regresso a casa. A ETA colocou ali uma carga com grande quantidade de explosivos. A 20 de dezembro de 1973, apenas seis meses após a sua nomeação, Carrero vinha da missa quando um etarra, montado no alto de uma escada de mão e fingindo ser eletricista, acionou o dispositivo elétrico que detonou a carga explosiva. O carro do almirante, um Dodge Dart blindado que pesava 2700 quilos, voou vinte metros acima do edifício dos jesuítas e caiu, destroçado, numa esplanada do complexo. Os ocupantes do veículo morreram no ato. O atentado causou profunda comoção e fez chorar Franco no funeral do seu fiel colaborador. Era o início do fim do regime franquista. Passados dois anos o ditador morreria após uma terrível agonia. Os autores do atentado beneficiaram da amnistia geral de 1977. O caso suscitou ainda uma piada macabra aos opositores do regime. De cada vez que ouviam a típica saudação “Arriba, Franco”, retorquiam “mais alto que Carrero Blanco”.

Atentado do Hipercor. 19 de junho de 1987

A ETA demonstrou crueldade nesta ação contra o armazém do centro de Barcelona, pertencente ao grupo El Corte Inglés. Foi clara a aposta na “socialização do sofrimento”, como teorizara um dos dirigentes do grupo. Duzentos quilos de explosivos colocados na garagem do armazém provocaram uma enorme deflagração, que matou 21 pessoas, incluindo várias crianças, e feriu mais 45. A mistura preparada pelos terroristas, que incluía metralha e lascas de sabão, atuou como napalm, elevou a temperatura a cerca de 3000 graus e provocou queimaduras gravíssimas às vítimas. O atentado gerou um enorme impacto social e mediático e, sobretudo, introduziu dúvida e desconcerto entre sectores sociais do País Basco que vinham a apoiar a ETA enquanto movimento de libertação.

Crianças, principais vítimas dos ataques contra a Guarda Civil em Saragoça (11 de dezembro de 1987) e Vic (29 de maio de 1991)

Os terroristas da ETA sempre tiveram especial fixação mortífera contra a Guarda Civil, corpo armado hierarquizado que dedicou toda a sua energia nas últimas quatro décadas a combater o grupo separatista. Por isso foram especialmente estrondosos os atentados com carros-bomba contra os quartéis de Saragoça e Vic, muito semelhantes na sua preparação e execução, embora separados por quatro anos. Nessas estruturas, muitas delas antigas e com graves carências nos serviços, viviam tradicionalmente os agentes da Guarda Civil e as suas famílias, isolados do resto da sociedade. Na capital aragonesa, os integrantes do “comando Argala” colocaram um veículo carregado com 200 quilos de amonal, que fizeram explodir à distância. A deflagração desfez o edifício, que teve de ser demolido, e matou onze pessoas, cinco delas raparigas. Outras 88 ficaram feridas. O atentado foi ordenado, como se soube mais tarde, pelo dirigente etarra Jose Antonio Urrutikoetxea, conhecido como Josu Ternera, o mesmo foragido que esta quinta-feira leu em espanhol o comunicado de dissolução da ETA. Na localidade de Vic, perto de Barcelona, o terrível drama repetiu-se na primavera de 1991. Mesmo método (carro-bomba), mesmo explosivo (amonal) e efeitos similares: quartel destruído, dez mortos, cinco deles filhos de guardas ali alojados, e quase 50 feridos. A ETA fizera de Barcelona ponto de mira da sua atividade criminosa, com vista à celebração, em 1992, dos Jogos Olímpicos de verão na capital catalã.

O sequestro mais longo. 17 de janeiro de 1996

CESAR MANSO/ Getty images

José António Ortega Lara passou 532 dias encerrado num zulo (buraco, em língua basca) de dimensões mínimas. O funcionário do sistema penitenciário, que a ETA sequestrara na garagem da sua casa de Burgos quando regressava do trabalho no Centro Penitenciário de Logronho, foi alvo do rapto mais longo da história do grupo terrorista. As condições em que passou o seu cativeiro de ano e meio foram penosas: refúgio húmido sem janelas. Construído sob o solo de uma nave industrial em Mondragón (província de Guipúscoa), permitia ao prisioneiro dar apenas três passos em cada direção. Ortega perdera 23 quilos quando foi libertado pela Guarda Civil, sofria graves perturbações do sono e mal conseguia andar. As fotos que lhe tiraram depois de ser resgatado do zulo, desorientado, com olhar perdido e expressão de terrível desconsolo, deram a volta ao mundo. O propósito da ETA com este sequestro era pressionar o Governo a limitar a sua política de dispersão dos presos etarras em cadeias distantes do País Basco.

A ETA perde todo o apoio social. Assassínio de Miguel Ángel Blanco. 13 de julho de 1997

Dusko Despotovic/ Getty Images

A crueldade revelada pelos assassinos do jovem vereador do Partido Popular (PP) voltou-se contra a ETA, representando o maior golpe à sua credibilidade revolucionária e libertadora. As manifestações que se seguiram, no País Basco e no resto de Espanha, à descoberta do corpo de Miguel Ángel Blanco (nascido em 1968), com dois tiros na cabeça, após dois dias sequestrado, foram as maiores mobilizações cívicas de que há memória. São comparáveis apenas às suscitadas pela morte, também a tiro, de Francisco Tomás y Valiente, antigo presidente do Tribunal Constitucional, baleado no seu gabinete da Universidade de Madrid em 1996. Sem medo, milhares de manifestantes, com as mãos pintadas de branco, saíram à rua em toda Espanha para protestar pelo sequestro e assassínio do jovem economista. A morte de Blanco deu origem ao chamado espírito de Ermua, ainda vigente, que resume a resistência da cidadania e, sobretudo, das vítimas da ETA aos seus agravos e assassínios.