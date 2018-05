Havai em estado de emergência: vulcão entra em atividade e obriga a transferir 1700 pessoas

O vulcão Kilauea entrou em erupção esta quinta-feira perto de uma área residencial na maior ilha do Havai, forçando a transferência de 1700 moradores locais. O estado de emergência foi declarado e a Cruz Vermelha abriu um abrigo de evacuação.

O governador do estado norte-americano mais isolado, David Ige, disse que convocou militares da Guarda Nacional na reserva para ajudarem a deslocar milhares de pessoas.

A erupção acontece depois de uma série de fortes sismos nos últimos dias. No início da semana, uma cratera vulcânica, conhecida como Puu Oo, desmoronou, deixando escorrer lava pelas encostas da montanha em direção às áreas povoadas.

As autoridades afirmaram ser impossível prever quanto tempo a erupção poderá durar.

O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo. Está localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havai, que já encerrou uma grande superfície devido à “possibilidade de uma nova erupção e atividade geológica instável”.