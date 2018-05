Frelimo lamenta morte de Dhlakama, “parceiro estratégico para a paz e estabilidade” em Moçambique

Morreu “um parceiro estratégico para a paz e estabilidade no país”. Foi desta forma que o porta-voz da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Caifadine Manasse, lamentou a morte de Afonso Dhlakama, o líder histórico da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

Em declarações ao canal privado STV, citadas pela Deutsche Welle, o porta-voz do partido no poder destacou o empenho de Dhlakama na busca de um entendimento com o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, para uma proposta de revisão pontual da Constituição sobre o aprofundamento da descentralização do país.

Além disso, “tudo indicava que [Dhlakama] estava a percorrer um caminho para a paz”, prossegue Manasse, ao mesmo tempo que pede aos membros da Renamo serenidade e compromisso com a paz. O responsável acredita que o partido da oposição “se vai reorganizar”, sublinhando que os seus dirigentes também “têm interesse em ver esta paz”.

Afonso Dhlakama morreu esta quinta-feira, aos 65 anos. Ainda não é conhecida a causa da sua morte, mas a Televisão Independente de Moçambique avança que terá morrido de complicações relacionadas com a diabetes e enquanto aguardava pelo helicóptero que o levaria a Pretória para se submeter a um tratamento hospitalar de urgência.

Dhlakama estava escondido desde 2015 na Serra da Gorongosa, província de Sofala, no centro de Moçambique. No final de abril, Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar do principal partido da oposição, revelou que estavam em curso negociações para que o líder da Renamo pudesse abandonar em segurança o local onde se encontrava escondido e retomar a vida política.

O especialista moçambicano em boa governação, Silvestre Baessa, disse à Deutsche Welle que “a morte de Dhlakama pode desencadear a suspensão do processo negocial de paz”, antevendo implicações profundas em todo o processo político no país. O momento é delicado, sobretudo tendo em conta que as negociações estavam a ser lideradas pessoalmente por Dhlakama e pelo Presidente de Moçambique.