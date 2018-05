Coordenador do PS no Reino Unido eleito vereador em Oxford

O coordenador do PS no Reino Unido, Tiago Corais, candidato pela primeira vez, foi eleito na área de Littlemore com 59% dos votos ao município de Oxford, nas eleições locais britânicas desta quinta-feira.

Engenheiro numa empresa de construção automóvel de carros de alta gama e a residir em Oxford há quatro anos, o irmão gémeo de Miguel Corais, candidato do PS nas autárquicas de outubro e atual vereador da Câmara de Braga, aponta o Brexit como “o empurrão definitivo” que o levou a candidatar-se “à multicultural Oxford, onde 30% da população não é natural do Reino Unido”.

Aos 39 anos, Tiago Corais afirma ter como prioridade do mandato a defesa do ADN de abertura ao mundo e de intercâmbio de conhecimento sem fronteiras de Oxford no pós-Brexit, que encara como um potencial “retrocesso na cidade em que 70% dos residentes votaram contra a saída do Reino Unido da UE”. O combate ao estigma das comunidades imigrantes, a par de melhores políticas de transportes e, sobretudo, de habitação, são outros dos desafios do bracarense, embora refira que será vereador sem pelouro específico, “estatuto reservado aos políticos mais experientes no município”.

O estreante City Council refere que o preço da habitação é exorbitante em Oxford, “ao nível de Londres mesmo que os salários médios sejam inferiores”, razão pela qual promete apresentar um projeto de construção de casas de rendas controladas.

“Agora Braga e Oxford estão 'geminadas'”

Do lado de cá, Miguel Corais reagiu de madrugada, no Facebook, à eleição do irmão gémeo com entusiasmo: “Agora Braga e Oxford estão 'geminadas', mas vamos batalhar para que haja uma geminação formal para que as duas cidades possam beneficiar de um intercâmbio natural nas áreas universitárias, na ciência e inovação, na dinâmica empresarial e na lusofonia”. O vereador bracarense afirmou ao Expresso que vai levar em breve a proposta à Assembleia Municipal, embora o irmão seja mais cauteloso ao referir que a política de geminação de Oxford priorize ligações duradouras e não circunstanciais.

“Tentarei, mas não é um processo simples, até por se encontrar em curso a geminação com a cidade polaca de Wroclaw, importante para a integração dos seus numerosos imigrantes mal-amados”, refere Tiago, lembrando que o polaco é a segunda língua mais falada em Inglaterra.

O clã Corais herdou o gosto pela política do avô paterno, Evaristo Corais, presidente da Câmara de Terras de Bouro e também vereador da Câmara de Braga antes do 25 de Abril. “A política esteve sempre presente na nossa casa, e, embora fossemos de partidos opostos, o nosso avô achava-nos piada, mesmo que fosse para dizer que não tínhamos idade para falar de política”, diz Miguel que, tal como o irmão, debutou na Juventude Socialista aos 16 anos. Tiago chegou a candidatar-se à liderança da JS, e perdeu, tendo os irmãos concorrido em listas conjuntas à Associação de Estudantes no Secundário e na Universidade do Minho.

“Sempre fomos ativistas de causas cívicas desde a adolescência”, recorda Tiago Corais, que se mudou para Oxford um ano depois da mulher, investigadora universitária. Embora desiludido com a social-democracia europeia, desde que chegou a Oxford sempre pensou filiar-se num partido, tendo optado pelo Partido Trabalhista após a eleição do líder Jeremy Corbyn.