Chama-se Muharrem Ince e vai enfrentar Erdogan nas presidenciais turcas

O principal partido da oposição da Turquia, o Partido Republicano do Povo (CHP), anunciou esta sexta-feira o seu candidato para enfrentar o Presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições presidenciais de junho. Deputado desde 2002, Muharrem Ince tem sido um feroz crítico do Presidente.

Ince opõe-se à agenda do partido no poder por considerar que está a provocar uma islamização do Estado.

Pela primeira vez na sua história, o CHP pretende aliar-se a partidos de direita na esperança de derrotar Erdogan. O partido AK, do atual chefe de Estado, goza de maioria no Parlamento.

Citado pela BBC, Ince disse que, se ganhar, irá colocar à venda o sumptuoso palácio presidencial, acusando Erdogan e o seu partido de estarem por detrás do golpe falhado de 2016.

As eleições para o Parlamento decorrem a 24 de junho, no mesmo dia das presidenciais.