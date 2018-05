Trump surpreende ao transferir de Guantánamo primeiro prisioneiro desde que tomou posse

Um saudita detido na prisão militar dos EUA em Guantánamo foi transferido de volta para a Arábia Saudita. A transferência, a primeira da era Trump, foi anunciada esta quarta-feira pelo Pentágono. Ahmed al-Darbi declarou-se culpado em 2014 pelo atentado à bomba contra um petroleiro ao largo do Iémen, em 2002.

A medida surge em contraciclo com a promessa do Presidente dos EUA de rejeitar transferências de detidos daquela prisão militar, cuja população passa agora a ser de 40 presos. A transferência de al-Darbi foi possível depois de o prisioneiro ficar a conhecer os termos de um acordo após a sua admissão de culpa. À luz do acordo judicial, o prisioneiro concorda em não processar os EUA pela sua captura nem pelas condições em que esteve preso.

A agência de notícias Associated Press revelou em 2014 que Ahmed al-Darbi se queixava de ter sido submetido a “waterboarding” (tortura por simulação de afogamento) e outras formas de tortura, enquanto esteve sob custódia norte-americana. No ano passado, juízes militares dos EUA sentenciaram al-Darbi a 13 anos de detenção em Guantánamo depois de o considerarem culpado de terrorismo.

Segundo o Pentágono, Washington e Riade “coordenaram-se para garantir que a transferência ocorresse segundo os padrões estabelecidos para a segurança e o tratamento humano”.