Shawkan, “um jornalista, não um criminoso”, recebe um prémio que não pode receber

A 14 de agosto de 2013, forças de segurança e do exército egípcio, sob o comando do general Abdel Fattah el-Sisi (agora Presidente do Egito), invadiram duas praças ocupadas por manifestantes no Cairo. Segundo a Human Rights Watch, a invasão saldou-se numa das “piores matanças de manifestantes em apenas um dia na História recente”. Pelo menos mil pessoas terão morrido naquele que ficou conhecido como o massacre de Rabaa.

Foi durante estas operações de dispersão e morte que o fotojornalista egípcio Mahmoud Abu Zeid, também conhecido como Shawkan, foi detido na Praça Rabaa Al-Adawiya. Foram também detidos dois outros jornalistas, não egípcios, entretanto libertados, que como ele se encontravam no exercício da sua profissão. Shawkan passou mais de dois anos preso sem acusação. Mal nutrido, anémico e deprimido, com hepatite C (diagnosticada na prisão) e a necessitar de cuidados médicos, Shawkan pode ter pela frente a pena de morte.

Na altura da sua detenção, Mahmoud Abu Zeid trabalhava como freelancer, tendo visto as suas fotografias publicadas na revista “Time”, nos jornais “Bild”, “Die Zeit” e “The Sun” e na BBC. Em entrevista ao jornal digital egípcio “Mada Masr”, em julho de 2014, o irmão Mohammed disse: “O meu irmão nunca segurou numa arma, estava simplesmente a fazer o seu trabalho mas, infelizmente, era freelancer e, por isso, não tinha nenhuma instituição que o protegesse ou oferecesse qualquer apoio.”

Ainda encarcerado e aparentemente com os dias contados, Shawkan foi recentemente selecionado por um júri internacional independente de profissionais da comunicação como o vencedor do Prémio Liberdade de Imprensa 2018 UNESCO/Guillermo Cano. A distinção reconhece uma pessoa, organização ou instituição que tenha contribuído de forma notável para a defesa da liberdade de imprensa, especialmente em situações de perigo. O título do prémio da agência das Nações Unidas é uma homenagem a Guillermo Cano Isaza, o jornalista colombiano assassinado a 17 de dezembro de 1986 à frente da redação do jornal “El Espectador”, onde trabalhava, em Bogotá.

getty

O prémio, no valor de 25 mil dólares, é concedido esta quarta-feira, na véspera do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que este ano se assinala no Gana sob o lema “Média, Justiça e o Estado de Direito: os contrapoderes do poder”. “A escolha de Mahmoud Abu Zeid presta tributo à sua coragem, resistência e compromisso com a liberdade de expressão”, disse Maria Ressa, presidente do júri. Mas esta distinção, para lá da importância simbólica, de pouco servirá a Shawkan, a avaliar pelo resultado da reprimenda da ONU, que caiu em saco roto junto das autoridades egípcias. O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenções Arbitrárias qualificou a prisão e detenção de Mahmoud Abu Zeid como arbitrárias e contrárias aos direitos e liberdades garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

“SOU UM JORNALISTA, NÃO UM CRIMINOSO”

Numa emotiva carta, enviada em 2015 à Deutsche Welle, Shawkan escreveu: “Não sei quando acabará este pesadelo. Só porque eu estava a fazer o meu trabalho como fotojornalista... Estou a viver numa cela minúscula sob condições severas que um animal não suportaria, com falsas acusações sem base de verdade, e misturado com manifestantes presos.” A missiva termina com a frase “Sou um jornalista, não um criminoso” e, logo a seguir, o apelo, em letras maiúsculas: “AJUDEM-ME!!”.

No dia do operação das forças de segurança e do exército, o trágico 14 de agosto de 2013, os manifestantes estavam concentrados nas praças al-Nahda e Rabaa al-Adawiya. Eram essencialmente apoiantes do Presidente deposto, Mohamed Morsi, que tinha sido afastado pelo exército um mês antes. Seguiu-se Abdel Fattah el-Sisi – o general que, de resto, comandou a repressão sobre os manifestantes –, depois da presidência interina, com menos de um ano de duração, de Adly Mansour.

O Egito ocupa atualmente a 161.ª posição de um total de 180 países no índice de liberdade de imprensa elaborado pelos Repórteres Sem Fronteiras. A organização classifica mesmo o país como “uma das maiores prisões do mundo para jornalistas”. “Sete anos após a revolução de janeiro de 2011, o nível de liberdade de imprensa [no Egito] é abismal. Sob a liderança de Sisi, as autoridades têm feito uma caça às bruxas desde 2013 contra jornalistas suspeitos de apoiar a Irmandade Muçulmana e orquestraram uma “Sisificação” dos media.

Um arsenal legislativo crescentemente draconiano representa uma ameaça adicional à liberdade de imprensa”, diagnostica a organização sem fins lucrativos. Mahmoud Abu Zeid foi apanhado nas malhas desta perseguição a quem faz da máquina fotográfica, do bloco de notas, do gravador ou do teclado os seus instrumentos de trabalhos.