Guterres pede a Trump para não abandonar acordo nuclear iraniano

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu ao Presidente dos EUA, Donald Trump, para não abandonar o acordo nuclear iraniano. Em declarações à BBC, Guterres alertou que há um risco real de guerra se o acordo de 2015 não for preservado. “Não nos devemos desfazer dele a menos que tenhamos uma boa alternativa. Enfrentamos tempos perigosos”, acrescentou.

O acordo, que Guterres afirma ter sido “uma importante vitória diplomática”, prevê um alívio das sanções ao Irão, em troca do não desenvolvimento de armas nucleares, e teve como signatários os EUA, Irão, França, Rússia, Alemanha, China, Reino Unido e a União Europeia. Para Trump, trata-se de um acordo “insano” e o “pior de sempre”.

O Presidente norte-americano ameaça retirar os EUA do acordo no próximo dia 12 de maio a menos que os signatários europeus e o Congresso atendam às suas preocupações. Segundo ele, o acordo apenas limitou as atividades nucleares do Irão por um período fixo de tempo, além de não ter conseguido impedir o desenvolvimento de mísseis balísticos.

Na semana passada, o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, acusou os EUA e a França de agirem unilateralmente ao anunciarem possíveis planos para reformular o acordo nuclear. E no início desta semana, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que dispõe de “provas concludentes” sobre um programa secreto iraniano para obter armas nucleares, acrescentando que o Irão mentiu sobre as suas ambições nucleares antes da assinatura do acordo.