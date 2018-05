Giuliani contradiz Trump sobre pagamento a atriz porno

Mas, afinal, Donald Trump reembolsou o seu advogado pelos 130 mil dólares pagos a Stormy Daniels? Giuliani diz que sim, Trump já tinha dito que não. O caso da alegada relação extraconjugal de uma noite, em 2006, do agora Presidente dos EUA com a atriz de filmes pornográficos está cada vez mais intrincado.

Trump garantiu que nada sabia sobre o pagamento a Stormy Daniels, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, para comprar o seu silêncio sobre o caso. No entanto, o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, que se juntou à equipa jurídica de Trump na semana passada, disse esta quarta-feira que o Presidente norte-americano reembolsou o advogado Michael Cohen pelo dinheiro pago à atriz antes das eleições presidenciais. Em entrevista à Fox News, Giuliani, que é amigo de longa data de Trump, esclareceu que o pagamento não viola as leis de financiamento porque não foi retirado dos fundos da campanha do então candidato presidencial.

Quando questionado pelos jornalistas no mês passado sobre se sabia do pagamento a Stormy Daniels, Trump afirmou categoricamente que não. E em relação ao motivo por que o seu advogado teria feito o pagamento, disse: “Terá de perguntar ao Michael Cohen. O Michael é o meu advogado. Terá de perguntar ao Michael”. Por sua vez, Cohen assegurou em fevereiro que pagou do seu próprio bolso e que não foi reembolsado por Trump, afirmação agora desmentida por Giuliani.

A Casa Branca negou sempre que Donald Trump tenha alguma vez feito sexo com Stormy Daniels. A atriz processou o Presidente dos EUA e o seu advogado para ser libertada do acordo de confidencialidade, dizendo que o acordo era inválido porque Trump nunca o assinou. Daniels processou ainda Trump por difamação.