“É mais fácil morrer do que viver”, diz viúva do Nobel da Paz chinês Liu Xiaobo

A viúva do Prémio Nobel da Paz chinês Liu Xiaobo desistiu de tentar sair do país e diz que “é mais fácil morrer do que viver”. O desabafo foi feito por Liu Xia em conversa telefónica com o escritor exilado Liao Yiwu, amigo próximo do malogrado Nobel.

Liu Xia nunca foi acusada de qualquer crime, mas foi mantida sob custódia e isolada desde que o marido recebeu o Nobel da Paz em 2010 pelo seu ativismo pelos direitos humanos. “Não tenho nada a temer. Se não posso sair, vou morrer em casa. Xiaobo morreu e já não há nada no mundo para mim”, disse ainda a viúva num telefonema feito na passada segunda-feira e agora revelado.

Xiaobo foi preso em 2009 e estava a cumprir uma pena de onze anos por “subversão” quando morreu no verão passado, vítima de cancro do fígado.

A Alemanha e os EUA já pediram às autoridades chinesas que retirassem as restrições a Liu Xia e que permitissem que ela abandonasse o país. No entanto, ativistas creem que a China a manterá em silêncio para impedir que se torne um símbolo para outros dissidentes.