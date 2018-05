Último artigo de Stephen Hawking devolve ordem ao Universo

O último artigo de Stephen Hawking acaba de sair numa revista científica, “The Journal of High-Energy Physics”. Enviado para publicação dez dias antes da morte do físico, trata uma das questões essenciais da física – o que aconteceu a seguir ao Big Bang. Hawking diz que ele poderá ter dado origem a uma multiplicidade de universos, todos com regras físicas semelhantes ao nosso.

Nos anos 80, Hawking já tinha elaborado estas questões em colaboração com um físico norte-americano, James Hartle. Na altura, os dois desenvolveram uma teoria (que ficou conhecida pelos dois nomes deles) segundo a qual o Big Bang teria resultado em múltiplos universos, alguns semelhantes ao nosso, se calhar até com criaturas vivas parecidas, e outros radicalmente diferentes, onde poderia nem sequer haver sol ou galáxias.

O problema é que, se as próprias leis da física variam, nada se pode determinar sobre natureza dos vários universos. Conforme agora explicou o fisico belga Thomas Hertog, com quem Hawking começou a colaborar, “Nem o Stephen nem eu ficámos muito contentes com esse cenário. Ele sugere que o multiverso emergiu ao acaso e não é possível dizer muito mais sobre ele. Dissemos um ao outro, ‘talvez tenhamos de viver com isso’. Mas não queríamos desistir”.

Recorrendo à chamada teoria das cordas e a novas técnicas matemáticas, os dois concluíram que afinal os muitos universos criados pelo Big Bang terão todos de obedecer a leis de física idênticas. “As leis da física que testamos nos nossos laboratórios não existiram sempre”, explica Hertog. “Cristalizaram depois do Big Bang, quando o universo se expandiu e arrefeceu. O tipo de leis que emergem depende muito das condições físicas no Big Bang”.

Estudando-as, “obtemos uma compreensão mais profunda de onde as teorias físicas vieram, como aparecem e se são únicas”. O que, por sua vez, poderá ajudar a detetar novos universos, conclui o físico. Ideias tão fascinantes como, para já, impossíveis de confirmar experimentalmente. Fica a matemática e a memória de Hawking.