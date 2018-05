Trump poderá ser intimado a testemunhar sobre interferências russas nas eleições de 2016

O Presidente dos EUA poderá receber uma intimação do conselheiro especial Robert Mueller para comparecer perante um grande júri no caso da alegada intromissão russa nas eleições de 2016. A informação foi avançada esta terça-feira pelo jornal “The Washington Post”, que acrescenta que Mueller sugeriu a medida durante conversas com os advogados de Trump em março. Esta terá sido a primeira vez que o conselheiro especial levantou a possibilidade de forçar Trump a testemunhar. Na prática, a intimação obrigaria o Presidente a enfrentar os investigadores.

De acordo com o diário americano, que cita quatro pessoas familiarizadas com o encontro em março, os advogados de Trump insistiram, durante a reunião, que o Presidente não tinha a obrigação de enfrentar perguntas de investigadores federais em relação às alegadas interferências da Rússia nas eleições que lhe deram a vitória. Em resposta, a equipa de Mueller terá sugerido que seria emitida uma intimação caso Trump recusasse, tendo a equipa concordado, ainda assim, fornecer aos advogados informação mais específica sobre as perguntas que desejava fazer ao Presidente.

Na segunda-feira, Trump criticou o jornal “The New York Times” por publicar as mais de 40 perguntas que Mueller pretende fazer-lhe. No dia seguinte, classificou no Twitter a revelação como “vergonhosa”, dizendo ainda que “parece muito difícil obstruir a justiça por um crime que nunca aconteceu”.

O investigador principal à alegada intromissão russa quer saber se Trump foi – ou ainda é – um obstáculo à investigação. O Expresso esmiuçou a quase meia centena de perguntas e explicou as dez questões essenciais da lista revelada pelo diário americano.

Em resposta, o porta-voz da Casa Branca, Raj Shah, classificou como “perturbadora” a revelação feita pelo jornal “The New York Times”. “Toda a premissa desta investigação assentou na questão do conluio e o foco esmagador das perguntas não é sobre essa questão”, disse.