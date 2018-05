Meio século depois, a ETA comunica a sua dissolução

A ETA anunciou esta quarta-feira que “dissolveu completamente todas as suas estruturas”. Numa carta datada de 16 de abril, a que a agência de notícias espanhola Efe teve acesso, o grupo separatista basco dá por terminada “toda a sua iniciativa política” e fala no “fim de um ciclo histórico”. O grupo separatista basco estava em atividade há mais de meio século e a cerimónia do seu fim oficial está marcada para cinco de maio, na cidade de Baiona. Durante a sua atividade a ETA matou mais de 800 pessoas."Anos de confronto deixaram feridas muito fundas e devemos tentar curar-nos. Algumas delas ainda estão a sangrar porque o sofrimento não é uma coisa do passado”, pode ler-se na carta enviada a vários sindicatos, instituições públicas e partidos políticos.