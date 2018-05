Marrocos acusa o Irão de apoiar a Frente Polisário e corta relações diplomáticas

O alegado apoio do Irão ao movimento independentista do Saara Ocidental, Frente Polisário, está na origem do anúncio que o Governo de Marrocos fez de que irá cortar relações diplomáticas com o Irão.

O ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino fez saber que vai fechar a representação diplomática do país no Irão e que o embaixador iraniano em Rabat será também expulso. A contenda surgiu na sequência do alegado apoio de Teerão à Frente Polisário por intermédio do Hezbollah, que estará a fornecer treino e a armar os independentistas.

O ministro marroquino, Nasser Bourita, declarou à Al-Jazeera estar na posse de documentos, que entregou ao seu homólogo iraniano, que provam entregas de armamento ao grupo rebelde, bem como outros que atestam apoio financeiro e logístico à Frente Polisário através da embaixada iraniana em Argel, capital da Argélia.

Bourita declarou à Al-Jazeera que Marrocos tinha ficado “sem opção senão agir, cortar as relações diplomáticas e fechar a sua embaixada em Teerão”. A decisão de Rabat já tinha sido comunicada às autoridades iranianas e, nesta terça-feira, o encarregado de negócios iraniano foi expulso.

Não há até agora conhecimento da reação do Irão, país que no passado apoiou os independentistas.

Pelo seu lado, o Hezbollah emitiu um comunicado no qual negava o seu envolvimento no treino ou armamento da Frente Polisário, acusando Marrocos de ter comado aquelas medidas “sob pressão americana, israelita e saudita”.